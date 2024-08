Selena Gomez afirmó "estar feliz" de regresar a serie 'Los hechiceros de Waverly Place'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Selena Gomez se mostró muy entusiasmada con su regreso a Los hechiceros de Waverly Place que se transmitirá pronto en Disney Channel. Por medio de unas declaraciones dadas a Variety, la actriz que da vida a Alex Russo señaló que se sintió “feliz” de volver a rodar su personaje en la popular serie de fantasía estadounidense.

“Me sentí como si estuviera en casa otra vez. Estoy tan feliz de haber podido devolverle a los pequeños este regalo de la infancia que me dieron”, manifestó la artista al medio estadounidense el último jueves durante el estreno de la cuarta temporada de la serie Only Murders in the Building.

Fue en el 2012 cuando Los hechiceros de Waverly Place emitieron su último episodio luego de cuatro temporadas. Ahora, la serie regresará a Disney con una secuela que contará con el regreso de sus dos estrellas Selena Gomez y David Henrie, el actor que interpretó a Justin.

Al ser consultada si espera que este spin-off de Los hechiceros de Waverly Place dure más temporadas, la también cantante mencionó: “No lo sabemos, pero s a la gente le gusta, ya veremos”.

Cabe mencionar que fue en enero de este 2024 que Disney anunció que está preparando un piloto de Los hechiceros de Waverly Place con Selena Gomez y David Henrie, quienes les dieron vida a los famosos hermanos. Ellos también serán productores ejecutivos.

Selena Gomez interpretó a Alex Russo desde el estreno de 'Los Hechiceros de Waverly Place' el 2007.Fuente: Instagram

David Henrie se mostró contento de volver a trabajar con Selena Gomez

Por su parte, David Henrie afirmó estar contento de volver a Los hechiceros de Waverly Place junto a Selena Gomez. "Selena, mi esposa y yo pasamos tanto tiempo a lo largo de los años bebiendo vino y hablando sobre dónde estarían los personajes", inició diciendo el popular Justin.

Asimismo, señaló que en un momento le mencionó a Gomez de que era momento de regresar con el programa. "Le dije a Selena: 'Creo que deberíamos ir a hablar con Disney sobre esto'. Y lo hicimos. Se necesitaron años de desarrollo para que estuviera exactamente donde tenía que estar".

En ese sentido, destacó que ahora estén grabando las escenas de una nueva versión de Los hechiceros de Waverly Place junto con Selena Gomez y otros jóvenes actores.

"Fue una locura. No se dijo nada, pero estábamos detrás de una puerta y escuchamos: ‘Acción’, nos miramos y pensamos: ‘Esto es una locura’. Fue como si no hubiera pasado un día en 12 años. Estábamos de nuevo donde estábamos", expresó.

David Henrie compartió foto con Selena Gomez, David DeLouise y María Canals-Barrera, sus padres en "Los hechiceros de Waverly Place". | Fuente: @davidhenrie

¿De qué tratará el piloto de Los hechiceros de Waverly Place?

La serie sigue a Justin en su versión adulta quien eligió una vida normal con su familia, Giada (Mimi Gianopulos), Roman (Alkaio Thiele) y Milo (Max Matenko).

"Cuando Alex Russo (Selena Gomez) lleva a Billie (Janice LeAnn Brown) a su casa en busca de ayuda, Justin acepta ser el mentor del mago en formación mientras hace malabarismos con sus responsabilidades diarias y salvaguarda el futuro del Mundo Mágico", describe la sinopsis oficial.

Jed Elinoff y Scott Thomas son los guionistas de lo nuevo de Los hechiceros de Waverly Place. Andy Flickman será el director y Gary Marsh, quien apostó por Selena Gomez para protagonizar la serie en su adolescencia, formará parte del equipo de productores ejecutivos.

'Los Hechiceros de Waverly Place' regresará con una nueva secuela en Disney Channel.Fuente: Disney Pictures

