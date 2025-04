Selena Gomez será reconocida por Billboard como 'Mujer del año' en un evento para artistas latinas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Billboard y Telemundo anunciaron este miércoles 16 de abril que Selena Gomez recibirá el reconocimiento a Mujer del Año durante la edición 2025 de Billboard Mujeres Latinas en la Música. El evento, que celebra el talento y la influencia femenina en la industria musical latina, se llevará a cabo en Miami y será transmitido en un especial de dos horas el próximo 24 de abril.

Este galardón se otorga a artistas que han demostrado un éxito sobresaliente, liderazgo e impacto cultural tanto dentro como fuera del ámbito musical. En ediciones anteriores, figuras como Shakira y Karol G han recibido este honor.

Selena Gomez, reconocida internacionalmente por su trayectoria como cantante y actriz, ha dejado una huella significativa en las listas de Billboard. A sus 32 años, ha acumulado 42 entradas en el Billboard Hot 100, incluyendo su primer número uno con Lose You To Love Me, en 2019. En el ámbito latino, su colaboración Taki Taki junto a DJ Snake, Ozuna y Cardi B debutó en el primer lugar del ranking Hot Latin Songs en 2018 y se mantuvo en la cima durante 13 semanas. Entre sus otros éxitos en este listado destacan Baila conmigo con Rauw Alejandro, que llegó al puesto 4 en 2021 y lideró la lista Latin Airplay por una semana.

De ascendencia mexicana y nacida en Texas, Gomez amplió su presencia en la música latina con el lanzamiento de su primer proyecto en español, Revelación. Este EP debutó en el número 1 del listado Top Latin Albums, convirtiéndose en el primer trabajo de una artista femenina en lograrlo desde El Dorado de Shakira. Además, fue nominado al Grammy como mejor álbum pop latino.

Recientemente, Selena Gomez volvió al top 5 de Hot Latin Songs con Ojos tristes, una colaboración con Benny Blanco y The Marías, que reimagina el clásico de Jeanette, El muchacho de los ojos tristes. El tema forma parte de su álbum conjunto con Blanco, titulado I Said I Love You First.

Más allá de la música, también ha destacado como actriz, productora y empresaria. Su activismo en temas de salud mental y justicia social la ha posicionado como una de las voces más influyentes de su generación. Ya en 2017, fue reconocida como Mujer del Año en la edición general de Billboard Women in Music.

¿Qué otras artistas serán homenajeadas por Billboard?

Después de que Selena Gomez sea anunciada como Mujer del Año por el especial de Billboard, otras artistas también recibirán un galardón:

Anitta (Premio Vanguardista)

Belinda (Premio Evolución)

Celia Cruz (Premio Leyenda)

Chiquis (Premio Impacto)

Ha*Ash (Premio Inquebrantable)

Natti Natasha (Premio Artista Imparable)

Olga Tañón (Premio Trayectoria Musical)

¿Cuándo será el especial de Billboard Mujeres Latinas en la Música?

La edición anual del Billboard Mujeres Latinas en la Música se transmitirá en vivo el jueves 24 de abril a las 7 p.m. (hora peruana) exclusivamente por Telemundo.