Shakira anuncia nuevas presentaciones en Estados Unidos: estas son las ciudades y fechas

La cantante colombiana Shakira agregó nuevas fechas a su gira por Estados Unidos en el marco de su gira Las mujeres ya no lloran, la misma que la trajo a Perú en febrero y con la que regresará en noviembre de este año.

En un comunicado publicado por Sony Music, la casa discográfica indica que la decisión de ampliar las fechas de la cantante en Estados Unidos viene después de llenar múltiples recintos en Latinoamérica, entre ellos, los siete conciertos en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México.

Recientemente, la colombiana sumó otras nueve fechas en México -cuatro de ellas en el mismo estadio-, donde, según Sony, creó "un impulso económico sin precedentes" al atraer a 455.000 espectadores al recinto.

Durante su tour por Latinoamérica, Shakira también hizo parada en su ciudad natal, Barranquilla, donde actuó por primera vez en 19 años.

Shakira amplía su gira: ¿qué ciudades de EE. UU. son parte de las nuevas fechas?



Shakira pisará de nuevo el MetLife Stadium de Nueva Jersey el 16 de mayo, tras actuar un día antes en el mismo recinto, y posteriormente pasará por Miami para actuar en el Hard Rock Stadium el 6 de junio y, por segunda vez, el 7.

La colombiana, de 48 años, dará en total 19 shows en Estados Unidos, donde también actuará en otras ciudades como Charlotte (Carolina del Norte), Boston (Massachussets), Washington D.C. o San Diego (California).

Las entradas estarán disponibles en preventa a partir de este jueves hasta el próximo domingo, y la venta general será el próximo lunes.

Fechas de conciertos de Shakira en Estados Unidos



13 de mayo - Bank of America Stadium

15 de mayo - MetLife Stadium - Charlotte, Carolina del Norte

16 de mayo - MetLife Stadium - Charlotte, Carolina del Norte (recién agregada)

22 de mayo - Little Caesars Arena - Detroit, Michigan

24 de mayo - Grant Park - Chicago, Illinois

29 de mayo - Fenway Park - Boston, Massachusetts

31 de mayo - Nationals Park - Washington D. C.

2 de junio - State Farm Arena - Atlanta, Georgia

4 de junio - Camping World Stadium - Orlando, Florida

6 de junio - Hard Rock Stadium - Miami Gardens, Florida

7 de junio - Hard Rock Stadium - Miami Gardens, Florida (recién agregada)

11 de junio - Globe Life Field - Arlington, Texas

13 de junio - Alamodome - San Antonio, Texas

15 de junio - Toyota Center - Houston, Texas

16 de junio - Toyota Center - Houston, Texas

20 de junio - SoFi Stadium - Los Ángeles, California

22 de junio - Phx Arena - Phoenix, Arizona

23 de junio - Footprint Center - Phoenix, Arixona

26 de junio - Snapdragon Stadium - San Diego, California

28 de junio - Allegiant Stadium - San Diego, California

30 de junio - Oracle Park - San Francisco, California

