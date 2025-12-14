“Con Argentina tengo una historia de amor”: Crecen rumores de reconciliación entre Shakira y Antonio de la Rúa

Shakira volvió a conquistar al público argentino con una serie de conciertos multitudinarios en el estadio Vélez, donde ofreció tres presentaciones sold out y reafirmó el fuerte vínculo que mantiene desde hace años con el país. La cantante colombiana no solo desplegó un potente show cargado de baile y energía, también dejó un mensaje que despertó emoción y especulaciones entre sus seguidores.

Durante su segunda noche en Buenos Aires, la intérprete de Las mujeres ya no lloran se tomó un momento para hablarle directamente al público. Conmovida por la ovación, expresó su cariño por Argentina con palabras que resonaron tanto en el estadio como en las redes sociales.

¿Shakira envió un mensaje a Antonio de la Rúa?

“Con Argentina tengo una historia de amor que empezó hace mucho tiempo y que continúa. No hay mejor reencuentro”, dijo la artista, provocando una reacción inmediata de aplausos y gritos entre los asistentes.

La declaración fue interpretada como algo más que un simple gesto de agradecimiento. En plataformas digitales, los fanáticos comenzaron a debatir el verdadero significado de sus palabras, preguntándose si la cantante hacía referencia al vínculo artístico con el público argentino o si había un mensaje personal detrás.

Las especulaciones no tardaron en apuntar a Antonio de la Rúa, expareja de Shakira, con quien mantuvo una relación durante más de una década y que vivió una etapa clave de su carrera mientras residía en Argentina.

Shakira cenó con Antonio de la Rúa

En agosto de este año, Shakira y Antonio de la Rúa fueron vistos juntos y, como era de esperarse, las imágenes despertaron rumores de una posible reconciliación sentimental entre la expareja. La cantante colombiana y el abogado argentino, quienes pusieron fin a su relación hace 15 años, compartieron una cena en un restaurante de San Diego, en Estados Unidos.

La relación entre ambos no fue pasajera; además de ser pareja durante más de una década, el hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa, fue también el mánager de la artista colombiana y uno de los responsables de impulsar su carrera a nivel internacional.

Sus reencuentros no han sido casuales. En marzo pasado, durante la gira Las mujeres ya no lloran World Tour, Antonio fue visto entre los asistentes al concierto de Shakira en el Campo Argentino de Polo, en Buenos Aires. Según se informó, el argentino estaría involucrado en la producción del espectáculo, ya que Zulú, su hija mayor, no solo estuvo en el show, sino que también accedió al backstage y se tomó una foto con la cantante.

Además, tras una presentación en Tijuana, Shakira se trasladó a San Diego. Allí fue vista disfrutando de un partido de béisbol acompañada por sus hijos Milán y Sasha. Sin embargo, también estuvieron Zulú y Mael, los hijos de Antonio de la Rúa, lo que avivó aún más las especulaciones de una posible reconciliación.