Shakira comparte fotos de su visita en Lima: huacas, desayuno con chicharrón, llamas de colores y más

Shakira compartió los mejores momentos de su reciente visita en Lima. Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la cantante colombiana difundió fotos inéditas donde mostró sus actividades desde que llegó a la capital peruana para dar sus tres conciertos el 15, 16 y 18 de noviembre en el Estacio Nacional como parte de su gira Las mujeres ya no lloran.

En la primera imagen se ve a la artista nacida en Barranquilla usando un conjunto colorido rosa y verde limón con muñequeras de lana y aros en los tobillos inspirados en la cultura preincaica. Del mismo modo, Shakira posa con peluches de llamas, quienes aparecen con chullos y collares andinos.

Por otra parte, la intérprete de Waka Waka compartió otra fotografía posando en el milenario Museo de Sitio Pucllana, en Miraflores. En la imagen, Shakira luce un pantalón naranja, polera rosa y zapatillas blancas. Además, mostró la foto de un viringo peruano, conocido como ‘perro sin pelo peruano’.

Otra imagen que llamó la atención fue el desayuno que tomó Shakira en su estadía en Lima: café acompañado de chicharrón, tamal y camote frito. Asimismo, se vio una cerámica de una vicuña, así como telas, chullos y mantos incas.

“Días con pirámides preincas, llamas multicolores, perros sin pelo y noches mágicas llenas de sentimiento y emoción. ¡Gracias, Perú, por darnos tanto!”, escribió la bailarina y empresaria de 48 años en su post que emocionó a miles de usuarios peruanos, entidades, entre otros famosos.

Shakira confesó su fascinación por la cultura peruana: "Me encanta"

Shakira confesó su admiración por el Perú antes de su último concierto en el Estadio Nacional el último martes. La cantante colombiana se tomó un breve momento para poder dar declaraciones en medio de la algarabía de los fans por su llegada a Lima.

Dentro de su camioneta negra y luciendo unas elegantes gafas, la artista internacional bajó la ventana del auto para dar sus primeras impresiones sobre los shows que viene realizando en estos días en nuestro país.

"Hola. ¿Qué tal? Muchas gracias”, expresó ‘La loba’ mostrando su sencillez y disposición para poder dar unas breves declaraciones. “¿Qué tal la expectativa hoy?”, le consultaron. “Increíble, increíble los conciertos. Lo estoy pasando genial”, exclamó Shakira.

Eso no es todo. La intérprete de Ojos así sorprendió al hablar libremente de su admiración por la cultura de nuestro país. “¿Cómo la has pasado en tu visita al Perú?”, preguntó un reportero de Amor y fuego.

Acto seguido, Shakira contestó: “Increíble. Me encanta. Saben, me encanta la cultura del Perú. He aprendido mucho sobre la cultura preinca. De los orígenes de Lima. Así que estoy muy contenta acá. Así es señores, muchas gracias. Un besito”.

¿Qué dijo Shakira en su segundo show en el Estadio Nacional?

Shakira volvió a brillar el último domingo 16 de noviembre en el Estadio Nacional. La cantante colombiana deleitó a sus fanáticos presentando un nuevo show en Lima lleno de baile, coreografía y color.

Asimismo, se tomó un primer momento para agradecer al público peruano por llenar el recinto por segundo día consecutivo.

“Hoy es nuestra segunda vuelta aquí en este país tan querido para mí. Gracias, Perú, por esperarme”, comenzó diciendo ‘La loba’ ante el grito de los más de 40 mil asistentes. “Estoy feliz de verlos. Definitivamente, no hay mejor reencuentro que el de una lobita, nuestra ‘manada’ peruana. Lima, esta noche somos uno”, agregó.

La artista también aprovechó para hablar de la soltería. “Antes para las mujeres no era lo mismo. Yo nunca estuve de acuerdo”, comentó la intérprete de Ciega, sorda y muda.

En otro momento, Shakira se sinceró con sus fans y les contó que estuvo a punto de caerse en un momento de la coreografía para el tema TQG, cantada por ella y Karol G.

“Saben que para mí no ha sido fácil en estos últimos años, pero es que de las caídas nadie se salva, nadie”, sostuvo Shakira.

"Lo que sí sé es que nosotras cada vez que nos caemos, nos levantamos más fuertes. Un poquito más ardientes. Bienvenidos a Las mujeres ya no lloran”, manifestó la colombiana agarrando su guitarra para tocar Don’t Bother y mostrando un show completo.

La cantante colombiana Shakira visitó el Museo de Sitio Pucllana en Miraflores.Fuente: Instagram (shakira)