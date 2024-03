"Se nos perdió el amor a mitad de camino": Shakira lanza adelanto de su última canción para Gerard Piqué

La mejor terapia después de su separación con Gerard Piqué fue hacer música. Shakira está próximo a lanzar su disco Las mujeres ya no lloran este viernes 22 de marzo y tiene temas inéditos que hacen referencia a su romance con el exfutbolista español.

"Última. A buen entendedor...", escribió la colombiana en sus redes sociales donde compartió un video como adelanto con parte de la letra de la canción.

Esta canción es, según Shakira, la última canción para Gerard Piqué a quien también llamó Voldemort. En entrevista con The New York Times, explicó que este sencillo le servirá de cierre para esta etapa personal y no volverá a tocar el tema:

"Es una balada. Teníamos todas las pistas terminadas, pero pensé: 'No, no, no puedo cerrar este álbum. Me voy a ahogar con esta canción. Esto está atrapado aquí, es un quiste, necesito sacarlo'. Es la última canción que planeo escribir sobre ya sabes quién y la que no debería tener nombre: Voldemort", dijo.

Letra de Última, canción de Shakira para Gerard Piqué

Se nos perdió el amor a mitad de camino,

cómo es que te cansaste de algo tan genuino,

No trates de convencerme, te lo pido que ya está decidido

Nos queda lo aprendido...

Así suena Última, canción de Shakira para Gerard Piqué

¿Cuáles son las canciones incluidas en el nuevo disco de Shakira?

1.⁠ ⁠Puntería x Cardi B

2.⁠ ⁠La Fuerte x Bizarrap

3.⁠ ⁠Tiempo Sin Verte

4.⁠ ⁠Cohete x Rauw Alejandro

5.⁠ ⁠(Entre Paréntesis) x Grupo Frontera

6.⁠ ⁠Cómo Dónde y Cuándo

7.⁠ ⁠Nassau

8.⁠ ⁠Última

9.⁠ ⁠Te Felicito x Rauw Alejandro

10.⁠ ⁠Monotonía x Ozuna

11.⁠ ⁠Bzrp Music Sessions, Vol. 53

12.⁠ ⁠TQG x Karol G

13.⁠ ⁠Acróstico x Milan + Sasha

14.⁠ ⁠Copa Vacía x Manuel Turizo

15.⁠ ⁠El Jefe x Fuerza Regida

16.⁠ ⁠Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (Remix Tiësto)

17. Puntería (Versión vinilo)

Los 7 sencillos previamente lanzados ya se combinan con 3.7 mil millones de reproducciones en Spotify. Shakira se asoció con esta plataforma para dar a los fans acceso a una experiencia especial de prelanzamiento del álbum. Esta experiencia incluye una función de pre-save, notificaciones de lanzamiento, un reloj de cuenta regresiva, la portada del álbum, título, lista de canciones, clips exclusivos, mercancía y mucho más.

Las mujeres ya no lloran, el nuevo disco de Shakira

El esperado álbum de Shakira, Las mujeres ya no lloran, estará disponible en plataformas digitales, CD y vinilo a partir del viernes 22 de marzo. Esta producción marca un hito al ser el primer trabajo de estudio de la artista lanzado en versión LP, con cuatro ediciones distintas que presentan diferentes carátulas y colores (zafiro, esmeralda, diamante y rubí).

El disco sucede a El dorado lanzado en 2017, que incluyó éxitos como Chantaje y La Bicicleta. Se espera que próximamente la cantante anuncie una gira mundial con motivo de este nuevo material.

