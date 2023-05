"Viniste a completar lo que soy": Sasha y Milan cantan 'Acróstico' junto a Shakira en un emotivo video

Tras el adelanto de la nueva canción “Acróstico”, creció la expectativa sobre este hit ya que, por primera vez, después de un tiempo, Shakira no le dedica un tema a su expareja Gerard Piqué, sino que esta vez fue para sus hijos.

En el videoclip, la colombiana mostró la vena artística de Sasha y Milan donde hacen alusión a su mudanza de Barcelona a Miami. En todo el video se ve que pone sus cosas en cajas y luego se sienta en el piano junto a sus pequeños quienes le acompañan con la melodía.

La parte más emotiva de “Acróstico” es cuando pasando los 2 minutos de la canción, Milan aparece cantante una parte del coro. De la misma manera lo hace su hermano Sasha. Al final, los dos tocan las notas finales del tema y termina con un abrazo grupal.

Esta canción formará parte del nuevo disco de Shakira donde también estará “Monotonía”, “Te felicito” y su sesión con Bizarrap. Cabe resaltar que la artista reveló que sus hijos están interesados en la música.

“Este año, Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz. ‘Acróstico’ lo han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro”, dijo en una entrevista.

Shakira y su potente discurso en los Billboard

Aunque la mujer homenajeada de la gala de las Mujeres en la Música Latina de Billboard, Shakira, no pasó por la alfombra roja, llegó a la ceremonia con un vestido corto negro y el cabello suelto.

La artista fue escogida como la primera Mujer del Año en Billboard Mujeres Latinas en la Música y entró acompañada de su familia al Wasco Center de la ciudad de Miami, donde dio un emotivo discurso que celebró el empoderamiento femenino.



"Es un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos. Somos más valientes de lo que creemos que somos y creo que somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser. ¿A quién no le ha pasado que por buscar la aprobación y el cariño del otro se ha olvidado de sí misma? A mí me ha pasado", dijo.

Asimismo, en una parte de su mensaje, que usuarios de las redes sociales interpretaron como una alusión a Gerard Piqué, afirmó: "Ya no importa tanto si te son infiel o no. Lo que importa verdaderamente es que te sigas siendo fiel a ti misma".

Shakira agregó: "Cuando me sentí más perdida, fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma. Pero fue por las mujeres que escribí lo que escribí y canté lo que canté, porque solo una mujer sabe cómo amar hasta desgarrarse”.