Shakira reveló la lista de canciones de su nuevo álbum 'Las mujeres ya no lloran'

Tras el anuncio del lanzamiento de su nuevo álbum Las mujeres ya no lloran, Shakira reveló la lista de canciones y colaboradores para el disco, que cuenta con 16 temas, 8 nuevas más un remix, y 7 sencillos previamente lanzados, incluyendo Music Sessions Vol. 53 con Bizarrap, TQG con Karol G, Te Felicito con Rauw Alejandro, Copa Vacía con Manuel Turizo y más.

Los nuevos temas incluyen colaboraciones con Cardi B, Grupo Frontera y Tiësto.

Lista de canciones de Las Mujeres Ya No Lloran

1.⁠ ⁠Puntería x Cardi B

2.⁠ ⁠La Fuerte x Bizarrap

3.⁠ ⁠Tiempo Sin Verte

4.⁠ ⁠Cohete x Rauw Alejandro

5.⁠ ⁠(Entre Paréntesis) x Grupo Frontera

6.⁠ ⁠Cómo Dónde y Cuándo

7.⁠ ⁠Nassau

8.⁠ ⁠Última

9.⁠ ⁠Te Felicito x Rauw Alejandro

10.⁠ ⁠Monotonía x Ozuna

11.⁠ ⁠Bzrp Music Sessions, Vol. 53

12.⁠ ⁠TQG x Karol G

13.⁠ ⁠Acróstico x Milan + Sasha

14.⁠ ⁠Copa Vacía x Manuel Turizo

15.⁠ ⁠El Jefe x Fuerza Regida

16.⁠ ⁠Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (Remix Tiësto)

17. Puntería (Versión vinilo)

Los 7 sencillos previamente lanzados ya se combinan con 3.7 mil millones de reproducciones en Spotify. Shakira se asoció con esta plataforma para dar a los fans acceso a una experiencia especial de prelanzamiento del álbum. Esta experiencia incluye una función de pre-save, notificaciones de lanzamiento, un reloj de cuenta regresiva, la portada del álbum, título, lista de canciones, clips exclusivos, mercancía y mucho más.

Además, también compartió una nota de voz entre ella y Cardi B confirmando su colaboración en su canal de WhatsApp y mostrará más contenido exclusivo detrás de escena y actualizaciones -antes y después- del lanzamiento del álbum.

Shakira lanzará su muy esperado 12º álbum de estudio "Las mujeres ya no lloran" el próximo 22 de marzo.Fuente: Nicolás Gerardin

¿Cuál fue el álbum más exitoso de Shakira?

El álbum ¿Dónde están los ladrones? (1998) consolidó su éxito en América Latina y marcó su transición al mercado internacional. Sin embargo, fue con "Laundry service" (2001) que alcanzó fama global, especialmente con el éxito Whenever, Wherever. Shakira es conocida por fusionar diversos géneros musicales, incluyendo pop, rock, dance, y elementos de música latina y árabe. Su distintiva voz y habilidades de baile han contribuido a su versatilidad artística. A lo largo de su carrera, ha lanzado varios álbumes exitosos, incluyendo Fijación Oral, Vol. 1 (2005), Oral Fixation, Vol. 2 (2005), She Wolf (2009), y El Dorado (2017).

Entre sus canciones más conocidas se encuentran Hips Don't Lie, Waka Waka (This Time for Africa), Underneath Your Clothes, La Tortura, Chantaje, entre otras.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis