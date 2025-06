"Alguien con muy malas intenciones": Shakira recuerda cuando le recomendaron cortar su característica cabellera

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Shakira recordó un episodio de su vida que afectó su autoestima e identidad. Durante una entrevista con Harper’s Bazaar, la cantante colombiana dijo que su melena rizada es una parte esencial de su imagen, sin embargo, años atrás, se dejó influenciar por alguien que, según sus palabras, tenía "muy malas intenciones", al sugerirle que se cortara el cabello.

"El cabello es definitivamente una parte importante de mi identidad. Una vez, alguien con muy malas intenciones me dijo que me lo cortara, así que fui y lo hice. Enseguida pensé: '¿Qué hice? Se me fue el poder, se me fue la identidad'. Nunca más volvería a llevar el cabello corto", dijo la artista.

Aunque no mencionó el nombre de la personas que le dio aquella "mala recomendación", sus seguidores rápidamente recordaron una entrevista que ofreció a Vogue en 2021, donde Shakira reveló que fue Montserrat Bernabeu, madre de su ex Gerard Piqué, quien le sugirió ese cambio de look.

"Ay, ¿por qué no te cortas el pelo?, creo que está muy maltratado", mencionó la colombiana sobre la sugerencia que le hizo Bernabéu en aquella ocasión. "Fue el peor error de mi vida. Suegra, no te vuelvo a seguir consejos estéticos", declaró entonces entre risas.

Shakira lanza producto para el cuidado capilar

Shakira se encuentra promocionando su nueva marca de cuidado capilar llamada Ísima. El proyecto, que la cantante desarrolló en secreto durante dos años, nace del deseo de recuperar el control sobre su imagen y ayudar a otras personas a hacer lo mismo.

Ísima, cuyo nombre proviene de su segundo nombre (Isabel), será lanzado oficialmente el 16 de junio en su sitio web y llegará en julio a las tiendas Ulta en Estados Unidos.

La línea incluye ocho productos -entre ellos champús, acondicionadores e hidratantes- y se basa en el método trimodal, una fórmula patentada que atiende de forma integral la salud del cuero cabelludo, la corteza y la cutícula.

Según explicó Shakira, la idea surgió después de años de experimentar con su propio cabello, que ha pasado por numerosos procesos químicos y estilos. Al no encontrar productos adecuados, comenzó a crear sus propias mezclas. Hoy, con la ayuda de expertos, ese proceso casero se ha transformado en un emprendimiento profesional.

"Durante mucho tiempo, las marcas han simplificado la clasificación del cabello, dejando de lado las necesidades reales de muchas personas, especialmente dentro de la comunidad latina", afirmó.

La presentación de su marca coincide con el inicio de su gira Las mujeres ya no lloran en Norteamérica.

Billboard elige a Shakira como la mejor cantante de pop latino

En abril, Shakira se coronó como la mejor cantante de pop latino de todos los tiempos, superando a cantantes como Celia Cruz o Mercedes Sosa, de acuerdo con una lista publicada por la revista Billboard.

"Esto es sin duda un grandísimo honor. Gracias por darme la inspiración para seguir trabajando, espero poder darles lo mejor de mí cada día de mi vida", compartió en Instagram la autora de Suerte.

La cantante cubana Gloria Estefan ocupa el segundo lugar en este conteo, mientras que el tercer puesto le fue otorgado a la fallecida Selena Quintanilla, seguida de la 'Reina de la Salsa' Celia Cruz en el cuarto lugar y la colombiana Karol G en el quinto.



De acuerdo con la publicación, la lista que comprende a 50 artistas femeninas se creó tomando en cuenta la permanencia de sus legados musicales, la inspiración que han creado en otros con su arte o "el futuro brillante" que tienen en el camino algunas de las figuras más jóvenes.

