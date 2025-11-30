Shakira se emociona y agradece a Dua Lipa por interpretar ‘Antología’ durante su concierto en Bogotá

La cantante colombiana expresó su emoción luego de que Dua Lipa sorprendiera al público bogotano interpretando uno de sus temas más emblemáticos.

La música unió dos mundos en Bogotá. Durante su presentación en la capital colombiana, Dua Lipa sorprendió al público al interpretar Antología, uno de los temas más emblemáticos de Shakira. El gesto emocionó profundamente a la artista barranquillera, quien no tardó en reaccionar y agradecer la dedicatoria a través de sus redes sociales.

Antes de comenzar la interpretación, Dua se dirigió al público con palabras llenas de admiración:

“Hoy quiero cantar una canción que me encanta muchísimo. Es de una artista que me gusta mucho y que de alguna manera ha tocado nuestros corazones. Creo que todos ustedes van a cantar esta canción si la conocen. Esto es Antología”.

El público bogotano respondió con gritos y aplausos mientras la artista británica entregaba su propia versión de la balada.

La reacción de Shakira

Shakira compartió el momento en su cuenta de Instagram, donde expresó su sorpresa y emoción al escuchar una de sus canciones más queridas reinterpretada en la ciudad donde la escribió.

“Estoy tan emocionada de escuchar mi canción con la voz de Dua, en la misma ciudad donde la escribí hace años. ¿Ves cómo la música nos une? ¡Una chica de Londres y otra de Barranquilla!”, escribió la colombiana.

La respuesta no tardó en llegar. En los comentarios, Dua Lipa le dejó un mensaje cariñoso: “Fue una noche hermosa y me encantó cantar tu canción, te amo”.