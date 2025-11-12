Dua Lipa sorprende a todo Chile y canta 'El Duelo', famoso tema de la banda La Ley [VIDEO]

Dua Lipa sigue sorprendiendo en sus conciertos. En la noche de este miércoles 12 de noviembre, la estrella británica dejó atónitos a todos los asistentes en el Estadio Nacional de Santiago de Chile al interpretar El Duelo, el famoso tema musical de la banda chilena La Ley.

Ante la euforia de diversos fans, Dua Lipa anunció que entonaría el clásico acústico que catapultó a la fama a la banda La Ley a fines de los 90 con su vocalista Beto Cuevas y la cantante Ely Guerra.

"Cada noche de mi tour cantó una canción sorpresa de un artista local. Y esta noche elegí una canción muy especial: El Duelo, de La Ley", expresó la modelo y cantante generando gritos y aplausos.

Es así como la batería y las guitarras empezaron a sonar al ritmo del tema de La Ley y con la voz de Dua Lipa. "Con una lágrima de fe sobre tu piel. Olvidé la grieta que dejó tu amor. Pero ese instinto taurino de tu ser. Me obligó a azotarte tiernamente", cantó.

Seguidamente, la artista entonó a todo pulmón el coro de El Duelo generando mucha emoción. "Sin dolor, no te haces feliz. Sin dolor, no te haces feliz. Sin amor (…) Ohhhh", se oye.

Por otro lado, el propio Beto Cuevas usó su cuenta de Instagram para compartir parte del video donde aparece la cantante internacional cantando el tema del disco Invisible, de La Ley. ¿Seguirá sorprendiendo Dua Lipa? Veremos.

Dua lipa haciendo “El Duelo” de La Ley @ Chilepic.twitter.com/m9QNSgaW8K — DUA LIPA ARGENTINA | Fan Account (@dualipanoticia) November 13, 2025

Beto Cuevas compartió el video de Dua Lipa cantando el tema El Duelo, de La Ley.Fuente: Instagram (iambetocuevas)