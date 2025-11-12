Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Dua Lipa sorprende a todo Chile y canta 'El Duelo', famoso tema de la banda La Ley [VIDEO]

Dua Lipa sorprende a todo Chile y canta El Duelo, famoso tema de la banda La Ley.
Dua Lipa sorprende a todo Chile y canta El Duelo, famoso tema de la banda La Ley. | Fuente: YouTube (La Ley Oficial)/Instagram (dualipa)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

¡Emocionante! En su segundo concierto en Chile, Dua Lipa cantó el popular tema del grupo La Ley. El cantante Beto Cuevas compartió el video con el cover de la cantante.

Dua Lipa sigue sorprendiendo en sus conciertos. En la noche de este miércoles 12 de noviembre, la estrella británica dejó atónitos a todos los asistentes en el Estadio Nacional de Santiago de Chile al interpretar El Duelo, el famoso tema musical de la banda chilena La Ley.

Ante la euforia de diversos fans, Dua Lipa anunció que entonaría el clásico acústico que catapultó a la fama a la banda La Ley a fines de los 90 con su vocalista Beto Cuevas y la cantante Ely Guerra.

"Cada noche de mi tour cantó una canción sorpresa de un artista local. Y esta noche elegí una canción muy especial: El Duelo, de La Ley", expresó la modelo y cantante generando gritos y aplausos.

Es así como la batería y las guitarras empezaron a sonar al ritmo del tema de La Ley y con la voz de Dua Lipa. "Con una lágrima de fe sobre tu piel. Olvidé la grieta que dejó tu amor. Pero ese instinto taurino de tu ser. Me obligó a azotarte tiernamente", cantó.

Seguidamente, la artista entonó a todo pulmón el coro de El Duelo generando mucha emoción. "Sin dolor, no te haces feliz. Sin dolor, no te haces feliz. Sin amor (…) Ohhhh", se oye.

Por otro lado, el propio Beto Cuevas usó su cuenta de Instagram para compartir parte del video donde aparece la cantante internacional cantando el tema del disco Invisible, de La Ley. ¿Seguirá sorprendiendo Dua Lipa? Veremos.  

Beto Cuevas compartió el video de Dua Lipa cantando el tema El Duelo, de La Ley.

Beto Cuevas compartió el video de Dua Lipa cantando el tema El Duelo, de La Ley.Fuente: Instagram (iambetocuevas)

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
Dua Lipa la ley beto cuevas

RPP TV

En Vivo

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA