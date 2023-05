Shakira tras ser homenajeada en Billboard: "Las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos"

La primera edición de la gala de las Mujeres en la Música Latina de Billboard celebró este sábado a Shakira y al talento femenino desde los primeros desfiles en una alfombra dominada por metales, los colores fuertes y el orgullo de participar en un "histórico" evento.

La revista rindió tributo a la colombiana como "Mujer del año" en Miami (EE.UU.), en una gala que la cadena Telemundo transmitió este domingo.

En la moda de la alfombra no hubo un estilo o tono definido, las mujeres y los pocos hombres que estuvieron en la presentes coincidieron en afirmar a EFE que "era hora" de que las artistas latinas tuviesen un espacio de sororidad.

"En Billboard Latin tenemos años apoyando y abriendo espacios para el talento femenino. Este evento es un paso más importante en este objetivo", dijo Leila Cobo, vicepresidenta de Billboard Latin y la artífice del homenaje.

El discurso de Shakira

Aunque la mujer de la noche, Shakira, no pasó por la alfombra, la colombiana llevaba a la ceremonia un vestido corto negro y el cabello suelto.

La artista fue escogida como la primera Mujer del Año en Billboard Mujeres Latinas en la Música y entró acompañada de su familia al Wasco Center de la ciudad de Miami, donde dio un emotivo discurso que celebró el empoderamiento femenino.



"Es un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos. Somos más valientes de lo que creemos que somos y creo que somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser. ¿A quién no le ha pasado que por buscar la aprobación y el cariño del otro se ha olvidado de sí misma? A mí me ha pasado", dijo.

Asimismo, en una parte de su mensaje, que usuarios de las redes sociales interpretaron como una alusión a Gerard Piqué, afirmó: "Ya no importa tanto si te son infiel o no. Lo que importa verdaderamente es que te sigas siendo fiel a ti misma".

Shakira agregó: "Cuando me sentí más perdida, fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma. Pero fue por las mujeres que escribí lo que escribí y canté lo que canté, porque solo una mujer sabe cómo amar hasta desgarrarse”.

Thalía, Evaluna y más homenajeadas por los Billboard

La lista de homenajeadas por Billboard incluyó además a Ana Gabriel con el premio Leyenda Viviente, Emilia como Artista en Ascenso, Evaluna Montaner con el premio Tradición y Futuro; Goyo, quien recibió el premio Agente de Cambio, y Thalía que fue honrada con el premio Poderosa Global.

Esta última desfiló con un traje dorado plisado y una corona de estrellas, mientras que Goyo fue fiel a su lucha a favor del medioambiente, con un traje hecho de retazos de mezclilla reciclada.

Por su parte, Evaluna llegó sin su esposo, Camilo, quien está de gira en México. Ella llevaba un traje largo amarillo, con estampado fucsia, mientras que Emilia escogió un vestido largo, elegante y muy negro. Mientras que su maquillaje exhibía sus clásicos brillos en los ojos, pero en vez de brillantes, escogió los grises oscuros.

Otros artistas presentes fueron los colombianos Greeicy y Mike Bahía, el cantautor Keytin, las compositoras Elena Rose y Nicole Zignago. El evento inaugural de Mujeres Latinas en la Música es una expansión de la franquicia Mujeres en la Música de Billboard.



(Con información de EFE).