Así cambió la casa de 'Mi pobre angelito': un antes y después sorprendente [FOTOS]

La famosa casa de la película Mi pobre angelito, estrenada en 1990, pasó por una transformación que dejó en el pasado la imagen que muchos fanáticos guardan de ella.

El inmueble, ubicado en villa Winnetka, Illinois, pasó por una renovación minimalista de acuerdo con una publicación de la plataforma Architecture & Design, que comparó imágenes del antes y después.

"Antes llena de colores cálidos, alfombras estampadas y clásico encanto suburbano, ahora cuenta con un moderno y minimalista interior con paredes blancas, espacios abiertos y accesorios actualizados", explica.

El medio también detalló que, "mientras que la escalera y la estructura general permanecen, el nuevo diseño refleja el estilo contemporáneo de hoy. A pesar de los cambios, la casa ya no es reconocible como la casa emblemática de la película", agregaron.

¿A cuánto se vendió la casa de la película Mi pobre angelito?

En diciembre de 2024, NBC News reportó que la propiedad fue vendida por 5.5 millones de dólares tras permanecer menos de una semana en el mercado. Las agentes responsables de la operación señalaron al citado medio: "Estamos encantadas con la forma en que esta casa ha capturado la atención y los corazones de la gente, debido a su merecido lugar en la historia del cine y los recuerdos festivos que evoca".

La vivienda había vuelto a llamar la atención desde que apareció listada en Zillow, una plataforma en línea de bienes raíces en Estados Unidos. Su precio inicial fue de 5.25 millones de dólares y contaba con más de 9 mil pies cuadrados (836 m²). Era la primera vez que se ponía a la venta desde 2012, año en que fue adquirida por 1.58 millones de dólares.

La casa de la película Mi pobre angelito en la actualidad

En 2021, la casa también tuvo una breve aparición en el servicio Airbnb, donde se ofreció una estadía única de una noche que permitía a los fanáticos de Mi pobre angelito vivir una experiencia navideña inspirada en la película.

De acuerdo con Zillow, la propiedad fue "totalmente renovada y ampliada" en 2018. La plataforma indicó que "los propietarios actuales tuvieron el máximo cuidado en mantener los detalles arquitectónicos y la integridad de los espacios más memorables y reconocibles del hogar" durante los trabajos.

El inmueble, construido en ladrillo estilo georgiano, cuenta con cinco habitaciones, seis baños, dos salas de estar, una cocina con dos amplias islas y hornos dobles, un garaje con capacidad para tres vehículos y chimenea. Además, incluye una cancha de básquetbol y una sala de cine.