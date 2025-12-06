Emotivo encuentro: Jason Momoa asistió con Adria Arjona a concierto de Ricardo Arjona en Guatemala [VIDEO]

El actor hawaiano Jason Momoa asistió al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en Guatemala, acompañado de su pareja, la actriz Adria Arjona, hija de Ricardo Arjona. Ambos disfrutaron de uno de los conciertos de la residencia del cantautor de Mujeres.

La aparición de la pareja no pasó desapercibida entre el público. Desde uno de los palcos, Momoa y Adria siguieron la presentación sin previo anuncio en redes sociales.

Durante el espectáculo, Jason Momoa se puso de pie y aplaudió al cantautor. Los asistentes no dudaron en grabarlo y compartirlo en redes sociales.

Por si fuera poco, durante la presentación, Adria Arjona subió al escenario del también llamado Teatro Nacional de Guatemala para abrazar a su padre, entre aplausos y la ovación del público.

Ricardo Arjona tuvo una exitosa racha de 'sold outs' en su residencia, como antesala al inicio de su gira mundial que lo llevará de regreso a Perú el próximo 26 de junio en el Estadio Nacional.

Jason Momoa y Adria Arjona

La relación entre Jason Momoa y Adria Arjona salió a la luz en mayo de 2024, cuando varias publicaciones en redes sociales generaron rumores. Un mes después, durante una entrevista con Entertainment Tonight, ambos confirmaron públicamente su romance.

Tiempo más tarde, el protagonista de Aquaman conoció a Ricardo Arjona y lo sorprendió al regalarle su guitarra favorita. Según contó el actor en Despierta América en agosto de 2025, el instrumento fue utilizado por el cantautor en un concierto que ofreció en el Madison Square Garden.

"Verlo tocándola fue realmente hermoso. Me encantó. Pensé: 'Dios mío, está tocando mi guitarra'", expresó Momoa.

Explicó que buscó un obsequio ideal para alguien que "lo tiene todo musicalmente".

