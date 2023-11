"No entiendo las críticas a Amber Heard": director de 'Liga de la Justicia' defiende a la actriz

Amber Heard, la actriz de Aquaman, sigue siendo noticia, pero no precisamente por su actuación como la princesa Mera, sino por -todavía- ser blanco de críticas por los fans de su exesposo Johnny Depp.

Como se recuerda, el protagonista de Piratas del Caribe la denunció por difamación; luego de que Heard lo acusara de maltrato físico y psicológico, convirtiendo el caso en unos de los juicios más mediáticos de los últimos años, incluso siendo llevado a un documental por Netflix.

Ahora es el director Zack Snyder quien salió en defensa de Amber Heard, a quien tuvo en su elenco de la icónica película Liga de la justicia, en 2017, con el mismo personaje de Aquaman. Fue en una reciente entrevista dada a Hollywood Reporter que el cineasta de 57 años mostró su apoyo a la actriz, demostrando que poco o nada le importan los cuestionamientos en su contra.

“Sencillamente, yo no entiendo (las críticas Amber Heard). Si a otras personas no les agrada, no sé qué decir. En mi caso, yo sí trabajaría con ella en un segundo”, resaltó el director de películas como El hombre de acero, Batman vs Superman: el origen de la justicia, 300, El amanecer de los muertos, Watchmen: los vigilantes, entre otros filmes.

Es así como Zack Snyder expresó su desacuerdo ante las críticas que se vienen desatando contra Amber Heard en redes sociales. La también modelo fue relegada a un papel secundario con su mismo personaje de Mera, según contó el propio director James Wan a Entertainment Weekly, en la esperada Aquaman 2, que se estrenará el próximo 20 de diciembre.

Zack Snyder dirigió a Amber Heard, como Mera, en su película ‘Liga de la justicia’ el 2017. | Fuente: Warner Bros

Zack Snyder destacó a Amber Heard como la princesa Mera

En otro momento, Zack Snyder, quien dará a conocer su nuevo éxito Rebel Moon en Netflix, destacó el papel de Amber Heard como la princesa guerrera Mera, siendo una de las protagonistas en la primera entrega de Aquaman junto con Jason Momoa como el superhéroe acuático.

“Ella tiene un papel igual en salvar esta aldea. Y estos civiles se miran unos a otros y dicen: ‘¿Quién es? ¿Es Aquawoman?’ Y ella dice algo como: ‘No, tengo mi propio nombre, mi nombre es Mera’”, contó el director al mencionar que en la forma de actuar de Heard no cabría estar en papeles convencionales.

En el 2018, la propia Amber Heard reveló que fue el propio Zack Snyder quin la convenció de hacer de la princesa Mera y cómo quedó impresionada con los estereotipos que muestran las mujeres en películas de superhéroes. "Me llamó ‘reina guerrera’, él dijo: ‘Obtienes una espada y una corona’, y yo dije: ‘Está bien, sabes cómo actuar ante tu audiencia'", expresó.