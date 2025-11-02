Grupo 5 invita a Choi Si-won y Super Junior para una colaboración musical: “¡Hagamos cumbia juntos!”

Christian Yaipén y sus hermanos enviaron un mensaje en inglés al artista surcoreano para fusionar ambos estilos musicales y unir a sus fans en todo el mundo.

El fenómeno que unió al K-pop y la cumbia peruana podría hacerse realidad. El reconocido grupo Grupo 5 sorprendió a sus seguidores con una invitación pública a Choi Si-won, integrante de la banda surcoreana Super Junior, para realizar una colaboración musical inédita, después de que el cantante expresara su amor por la agrupación de cumbia peruana.

El mensaje de Christian Yaipén a Si-won

En el video difundido por la orquesta, Christian Yaipén, junto a sus hermanos Andy y Elmer, envió un mensaje en inglés dirigido directamente a la estrella de Super Junior:

“Hola, Siwon. Somos Grupo 5. Hicimos este video para agradecerte por escuchar nuestra banda”.

El líder de la agrupación resaltó la conexión entre ambos fandoms y expresó su deseo de unir culturas a través de la música: “Descubrimos que compartimos muchas fans y estaríamos muy felices de hacer cumbia con ustedes, chicos”.

Una propuesta que nació de un momento viral

La propuesta fue difundida el 1 de noviembre a través de las redes sociales oficiales de la agrupación liderada por Christian Yaipén. En el video, los músicos expresan su entusiasmo por la posibilidad de trabajar junto al artista surcoreano, luego de que este mostrara gran admiración por las canciones del grupo norteño durante una transmisión en TikTok.

El interés de Si-won surgió cuando sus fanáticos peruanos le recomendaron escuchar algunos temas emblemáticos del conjunto de Monsefú, entre ellos Amor de mis amores y Motor y motivo. Su reacción positiva —bailando y sonriendo al ritmo de la cumbia— se volvió viral y llegó hasta los integrantes de Grupo 5.

Super Junior y su conexión con el público latino

La última vez que vino Super Junior a Perú fue el pasado 16 de octubre donde hizo vibrar a miles de fanáticos en su concierto en el Estadio San Marcos. El grupo, que debutó en 2005 bajo la agencia SM Entertainment, es considerado uno de los pioneros del K-pop a nivel mundial, con éxitos como Sorry, Sorry, Mr. Simple y Bonamana.

A lo largo de su trayectoria, Super Junior ha mostrado un notable interés por la música latina. Han colaborado con artistas como Reik y Leslie Grace, e incluso realizaron un cover del clásico de Luis Miguel, Ahora te puedes marchar, consolidando su cercanía con el público de esta parte del mundo.