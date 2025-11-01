Ana Siucho reaparece en Instagram tras imágenes de Edison Flores con una joven

Ana Siucho reapareció en Instagram luego de varias semanas de desactivar su cuenta. La expareja del futbolista Edison Flores había permanecido alejada del ojo público desde la entrevista en la que el jugador y su madre hablaron sobre la separación conyugal.

Después de casi un mes sin actividad, la empresaria decidió volver a la red social aprovechando la celebración de Halloween.

En sus historias, compartió una frase que decía: "Volví a empezar y mi nueva historia me gustó más", junto con otro mensaje: "Después de la tormenta, siempre llega la calma".

Siucho también compartió en sus historias fotografías junto a sus hijas, acompañadas de un nuevo mensaje: "Solo tienes una oportunidad de criar a tu hijo, solo una. Por eso, esfuérzate y haz lo mejor que puedas; recuerda que la infancia jamás regresa".

Edison Flores desmiente rumores de romance tras ser visto con una joven

El cierre de la cuenta de Instagram de Ana Siucho coincidió con los recientes comentarios de la madre de Edison Flores, quien, en una entrevista, reveló que había retomado la comunicación con sus nietas tras la separación de su hijo y la empresaria.

"Ahora, después de mucho tiempo, he visto a mis nietas, han ido a visitarme a mi casa, hemos estado con ellas, la hemos pasado muy bonito estos últimos tiempos", señaló la mamá del jugador de Universitario de Deportes. "Ahora sí las veo, hago videollamadas y me siento feliz de ver a mis nietas”.

En paralelo, Flores fue visto recientemente en salidas con amigos y una joven, lo que provocó rumores sobre un posible nuevo romance. Las cámaras del programa América Hoy lo abordaron para consultarle al respecto.

"Te vemos compartiendo con amigos. ¿Es cierto que ya estás enamorado? ¿Quién es Antonella?", le preguntaron. A lo que Flores respondió: "No estoy enamorado".

Días atrás, el programa Magaly TV La Firme también difundió imágenes del futbolista junto a una joven y un grupo de amigos, quienes fueron captados ingresando al departamento del deportista, lo que avivó las especulaciones sobre su situación sentimental.