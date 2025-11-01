"No me arrepiento": Daniela Darcourt habla por primera vez sobre su ruptura con Waldir Felipa

No calló más. Daniela Darcourt se pronunció por primera vez sobre el fin de su relación con Waldir Felipa, el bailarín con quien estuvo hace más de un año.

La salsera fue invitada al programa Esta Noche, conducido por 'Chola Chabuca', donde señaló que no se arrepiente de haber vivido un romance con él.

En un adelanto del espacio televisivo, Darcourt expresó el afecto que aún siente por su expareja. "Yo elegí a Waldir y no me arrepiento, lo elegiría 50 mil millones de veces más", comentó. Además, añadió que está: "Soltera, pero nunca sola".

El programa completo se emitirá este sábado 1 de noviembre.

Cabe recordar que Felipa había dicho hace poco que aún guarda un cariño especial por la cantante. "Creo que nada de eso cuando terminamos dejó de existir, yo a Dani la quiero hasta ahora, la amo hasta ahora, no lo voy a negar", afirmó en América Hoy.

Waldir Felipa asegura que su distanciamiento de Daniela Darcourt no tuvo terceras personas de por medio

Felipa también descartó que los rumores de celos o una traición hayan provocado el fin de su relación con Daniela y explicó que la ruptura fue una decisión asumida con madurez: "Como cualquier pareja, hay cosas que se deben resolver de manera individual. Para nada fue por una tercera persona".

Cuando fue consultado acerca de si los problemas surgieron durante la convivencia, el bailarín evitó dar más información. "No te voy a soltar nada", respondió.

Por último, y a la pregunta sobre una posible reconciliación con la intérprete de Señor mentira, Waldir no descartó que algo así pueda ocurrir en el futuro

"No te puedo hablar por el futuro, que pase lo que tenga que pasar, pero hoy hemos decidido estar separados. Ya veremos lo que sucede más adelante", concluyó.