Agua Marina anuncia "una pausa" de los escenarios tras ataque en Chorrillos: "Volveremos cuando sea el momento"

Agua Marina anuncia pausa de los escenarios tras ataque a cuatro integrantes en Chorrillos.
Agua Marina anuncia pausa de los escenarios tras ataque a cuatro integrantes en Chorrillos. | Fuente: Facebook
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

"Esta no es una despedida", señaló Agua Marina al confirmar su retiro temporal de los escenarios tras ataque a cuatro de sus integrantes en un concierto en Chorrillos.

Agua Marina anunció una pausa de los escenario. Esto, luego del ataque sufrido durante un show en el Círculo Militar – Sede Tarapacá, en el distrito de Chorrillos, en Lima, la noche del último miércoles 8 de octubre.

Por medio de un comunicado publicado este viernes, la agrupación de cumbia agradeció a todos sus seguidores por el apoyo mostrado. 

"La agrupación Agua Marina agradece profundamente el cariño, sus oraciones y los mensajes de apoyo que hemos recibido desde el lamentable atentado ocurrido durante nuestro último conciertos", sostuvo. 

No obstante, el grupo musical confirmó su retiro temporal de los escenarios. "Hoy sentimos que es momento de una pausa, esta no es una despedida sino un tiempo necesario para recuperar energía, cuidar nuestra salud física, mental y procurar encontrar calma tras un acto de violencia que nos golpeó no solo como artistas, sino como peruanos", señaló. 


Comunicado de Agua Marina.

Comunicado de Agua Marina.Fuente: Instagram

Agua Marina

