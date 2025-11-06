Simone Biles reveló las tres cirugías estéticas que se ha realizado y sorprende a sus fans

La gimnasta olímpica Simone Biles volvió a captar la atención de sus seguidores al hablar abiertamente sobre las intervenciones estéticas que ha decidido realizarse. Con la naturalidad que la caracteriza, la atleta compartió detalles de su experiencia en un reciente video publicado en TikTok.

“Me he hecho tres cirugías”

En el clip, Biles, de 28 años, se mostró relajada mientras lucía un vestido burdeos y lanzó un reto a sus seguidores: adivinar qué procedimientos se había hecho. Poco después, la deportista confirmó que se sometió a un aumento de busto, una blefaroplastia inferior (para eliminar bolsas bajo los ojos) y una reparación en el lóbulo de la oreja, tras un accidente con un pendiente durante su juventud.

Cuando una seguidora comentó con un emoji de cerezas insinuando un aumento de pecho, la gimnasta respondió con un “pulgar arriba”, confirmando el rumor de manera divertida.

Los rumores de aumento de busto

Ya en octubre, Biles había dejado entrever el cambio físico con un video en Instagram donde saltaba sobre una cama elástica en su nueva casa en Texas, junto a su esposo, el jugador de la NFL Jonathan Owens. En el clip escribió: “Primer cambio de imagen – en un año – en la casa nueva – con nuevos (emojis de cereza)”, una clara alusión a su cirugía.

Los rumores comenzaron meses antes, en julio, cuando publicó fotografías en bikini durante sus vacaciones en Belice, en las que lucía una figura renovada.

No volverá a usar Botox

No es la primera vez que la múltiple medallista olímpica habla sobre sus tratamientos estéticos. En 2024 contó que probó el Botox en la zona T del rostro, aunque aseguró que no planea repetirlo:

“No me gustó cómo afectó mis expresiones; mi ceja se levantaba sola y no podía bajarla”, relató entre risas.