Con un reguetón explosivo: Daddy Yankee estrena colaboración con Bizarrap y hace estallar las redes sociales

Daddy Yankee vuelve más electrizante que nunca. El ‘Rey del reguetón’ regresó al género urbano esta vez siendo el primer invitado de Bizarrap para su BZRP Music Session con un video musical en estudio que ya está generando millones de interacciones en YouTube y demás plataformas digitales.

Luciendo una chaqueta deportiva, un llamativo reloj y anillos en sus manos, Daddy Yankee empezó agarrando su gorra antes de empezar a cantar al ritmo del bajo de Bizarrap, quien acompaña al cantante puertorriqueño dándole más sonido a sus letras para el Music Sessions #0/66.

"Pon la batería, que llegó el reggaetón. Que lo bueno se metió pa' tu casa. Rey sin misterio levantando la raza. Ando con el poder que to' los male' arrasa", comenzó entonando DY dentro del popular estudio de Biza, quien logra un explosivo sonido clásico de reguetón recordando los primeros éxitos de 'El jefe'.

“Si me pregunta, a nadie yo le debo. Cuando me vaya de aquí, nada me llevo. Solo me voy con un amor verdadero. Los pies en la tierra, siempre mirando al cielo. ¡Daddy! Fino es el chamaco y se le nota el barrio. Mi flow es eterno, ya no es legendario”, expresó Daddy Yankee en el coro no perdiendo su enfoque cristiano.

Esta nueva canción de Daddy Yankee generó excelentes mensajes de parte de los seguidores y amantes del reguetón, quienes recordaron el legendario ritmo del puertorriqueño, quien marcó su regreso en una nueva etapa en su carrera.

"Estoy presenciando historia", "¡Qué cosa tan fantástica!", "¡Ufff! que temazo!", "Gracias por salvar el año", "Valió la pena la espera", "Volvió el rey y con la leyenda", "Esta sesión tenía que ser la mejor de la historia", se lee en algunos comentarios.