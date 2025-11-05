Últimas Noticias
Con un reguetón explosivo: Daddy Yankee estrena colaboración con Bizarrap y hace estallar las redes sociales

Daddy Yankee protagoniza nueva colaboración con Bizarrap para su 'BZRP Music Sessions #0/66'.
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

¡'El Cangri' está de vuelta! El cantante puertorriqueño marcó la primera "BZRP Music Session" de Bizarrap en 10 meses de ausencia. Mira el explosivo video de Daddy Yankee.

Daddy Yankee vuelve más electrizante que nunca. El ‘Rey del reguetón’ regresó al género urbano esta vez siendo el primer invitado de Bizarrap para su BZRP Music Session con un video musical en estudio que ya está generando millones de interacciones en YouTube y demás plataformas digitales.

Luciendo una chaqueta deportiva, un llamativo reloj y anillos en sus manos, Daddy Yankee empezó agarrando su gorra antes de empezar a cantar al ritmo del bajo de Bizarrap, quien acompaña al cantante puertorriqueño dándole más sonido a sus letras para el Music Sessions #0/66.

"Pon la batería, que llegó el reggaetón. Que lo bueno se metió pa' tu casa. Rey sin misterio levantando la raza. Ando con el poder que to' los male' arrasa", comenzó entonando DY dentro del popular estudio de Biza, quien logra un explosivo sonido clásico de reguetón recordando los primeros éxitos de 'El jefe'.

“Si me pregunta, a nadie yo le debo. Cuando me vaya de aquí, nada me llevo. Solo me voy con un amor verdadero. Los pies en la tierra, siempre mirando al cielo. ¡Daddy! Fino es el chamaco y se le nota el barrio. Mi flow es eterno, ya no es legendario”, expresó Daddy Yankee en el coro no perdiendo su enfoque cristiano.

Esta nueva canción de Daddy Yankee generó excelentes mensajes de parte de los seguidores y amantes del reguetón, quienes recordaron el legendario ritmo del puertorriqueño, quien marcó su regreso en una nueva etapa en su carrera.

"Estoy presenciando historia", "¡Qué cosa tan fantástica!", "¡Ufff! que temazo!", "Gracias por salvar el año", "Valió la pena la espera", "Volvió el rey y con la leyenda", "Esta sesión tenía que ser la mejor de la historia", se lee en algunos comentarios.

Daddy Yankee se une a Bizarrap para su 'BZRP Music Session' este 2025.
Daddy Yankee y Bizarrap sorprenden al anunciar su 'BZRP Music Session'

Bizarrap volvió a las plataformas musicales y anunció que su colaboración será nada más y nada menos que con Daddy Yankee.

En una sorpresiva publicación en sus redes sociales el último martes, el compositor y famoso DJ argentino dio a conocer que el ídolo del reguetón estará para su próxima “BZRP Music Session” lo que marcará una nueva etapa en la carrera de ambos.

En la foto, difundido este martes, Gonzalo Julián Conde, conocido como Bizarrap, luce posando en su estudio junto con el recordado intérprete de éxitos como La Gasolina y Lo que pasó pasó, quien volvió a los escenarios días atrás en los Latin Billboard 2025.

Por su parte, ‘El Cangri’ luce una chaqueta verde y ploma y una gorra del primer color. DY aparece con los brazos cruzados y mostrando concentración para compartir con sus millones de seguidores esta nueva colaboración al lado de Bizarrap. “@daddyyankee || BZRP Music Session #0/66”, escribió el productor en su post que ya tiene millones de reacciones.

Cabe resaltar que esta será la primera sesión de Bizarrap este 2025. El argentino tuvo una pausa de diez meses luego de su último lanzamiento ‘BZRP Music Sessions #61’ junto al antiguo Artista Latino en Ascenso de Billboard Luck Ra, en diciembre de 2024.

¿Qué dijo Daddy Yankee tras su regreso a los escenarios?

Daddy Yankee recibió el aplauso de todos los presentes en los Premios Billboard de la Música Latina 2025. Fue la noche del último 24 de octubre que el artista internacional agradeció al público dando un mensaje de amor a Cristo.

“Gracias familia. Ahora les traigo una nueva misión. Para decirle que Jesús es el camino. La verdad y la vida”, sostuvo DY tras interpretar su tema Sonríele de su último álbum con el mismo nombre en el Knight Center de Miami, Florida, en Estados Unidos.

Seguidamente, el recordado intérprete de clásicos del reguetón destacó la premiación en el evento. “Amén a todos mis colegas que están aquí. Mucho respeto. Los felicito por su premio, pero hay un premio mayor: la corona de la vida. Siempre. Muchas gracias Billboard”, acotó.

Finalmente, Daddy Yankee, quien volvió a desfilar en la alfombra roja de los Latín Billboard, reveló haber dejado mensaje cristiano en los asientos.

“Les tengo una sorpresa a todos: debajo de sus asientos les dejé una nota a todos. Es una palabra de unificación para que administren su vida. Jesús es el camino la verdad de la vida y Cristo vive”, expresó el cantante.

daddy yankee Bizarrap BZRP Music Session

