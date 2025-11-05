Cher dice "odiar" el envejecimiento y descarta ser "más sabia" a sus casi 80 años

Cher negó estar contenta con el envejecimiento. La ‘Diosa del pop’ se sinceró sobre lo que piensa sobre envejecer en una reciente entrevista con la presentadora de televisión Gayle King para la cadena CBS Mornings donde habló de diversos temas de su vida personal y profesional.

A sus 79 años, la intérprete de Believe fue consultada sobre si se siente con mayor “madurez” a comparación de antes. “Sigo esperando a que me llegue esa sensación de madurez. Y no tengo ningún complejo con respecto a envejecer. ¿Y tú?”, le preguntó King a Cher. “Sí, lo odio”, respondió la cantante y actriz estadounidense.

“Yo te llevo diez años”, señaló Cher recordando que King tiene 70 años. A pesar de la respuesta de la artista, Gayle King le mencionó algunas ventajas con envejecer. “Pero creo que somos más sabias. Tenemos más experiencia", dijo. Sin embargo, la cantante no se mostró de acuerdo con ella. “Oh, soy tonta. No soy más sabia”, acotó.

En otro momento, la ganadora de un Óscar, un Grammy y tres Globos de Oro se animó a hablar de su relación con el rapero y productor musical Alexander Edwards, 40 años menor que ella.

“Nadie sabe lo que pasa entre nosotros, pero nos lo pasamos de maravilla (…) Él solo dice: ‘Ya sabes, uno se hace mayor, pero tu espíritu sigue siendo joven’”, recalcó. Del mismo modo, mencionó que la clave de su relación es que ambos “se ríen todo el tiempo”.

“Creo que es guapísimo. Tiene muchísimo talento. Es una de las personas más talentosas que he conocido”, sostuvo Cher sobre su actual pareja.