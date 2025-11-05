Últimas Noticias
Cher dice "odiar" el envejecimiento y descarta ser "más sabia" a sus casi 80 años

Cher admitió no estar contenta con envejecer en una reciente entrevista en CBS Mornings.
Cher admitió no estar contenta con envejecer en una reciente entrevista en CBS Mornings.
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Cher aseguró estar "de maravilla" con su novio Alexander Edwards, 40 años menor que ella. "Es guapísimo y tiene muchísimo talento", expresó la leyenda del pop.

Cher negó estar contenta con el envejecimiento. La ‘Diosa del pop’ se sinceró sobre lo que piensa sobre envejecer en una reciente entrevista con la presentadora de televisión Gayle King para la cadena CBS Mornings donde habló de diversos temas de su vida personal y profesional.

A sus 79 años, la intérprete de Believe fue consultada sobre si se siente con mayor “madurez” a comparación de antes. “Sigo esperando a que me llegue esa sensación de madurez. Y no tengo ningún complejo con respecto a envejecer. ¿Y tú?”, le preguntó King a Cher. “Sí, lo odio”, respondió la cantante y actriz estadounidense.

“Yo te llevo diez años”, señaló Cher recordando que King tiene 70 años. A pesar de la respuesta de la artista, Gayle King le mencionó algunas ventajas con envejecer. “Pero creo que somos más sabias. Tenemos más experiencia", dijo. Sin embargo, la cantante no se mostró de acuerdo con ella. “Oh, soy tonta. No soy más sabia”, acotó.

En otro momento, la ganadora de un Óscar, un Grammy y tres Globos de Oro se animó a hablar de su relación con el rapero y productor musical Alexander Edwards, 40 años menor que ella.

“Nadie sabe lo que pasa entre nosotros, pero nos lo pasamos de maravilla (…) Él solo dice: ‘Ya sabes, uno se hace mayor, pero tu espíritu sigue siendo joven’”, recalcó. Del mismo modo, mencionó que la clave de su relación es que ambos “se ríen todo el tiempo”.

“Creo que es guapísimo. Tiene muchísimo talento. Es una de las personas más talentosas que he conocido”, sostuvo Cher sobre su actual pareja.

Cher mantiene una relación con el rapero Alexander Edwards, 40 años menor que ella.
Cher mantiene una relación con el rapero Alexander Edwards, 40 años menor que ella.

Cher habló de sus preferencias por hombres más jóvenes

Cher se sinceró sobre sus preferencias por hombres más jóvenes y afirmó que los de su edad, o mayores que ella, no se le acercan porque, ahora, “todos están muertos”.

En una divertida entrevista con la cantante Jennifer Hudson en mayo de 2024, la intérprete de Strong Enough mencionó que siempre fue “un poco tímida” con los varones mayores que la cortejaban en su juventud.

“La razón por la que salgo con hombres jóvenes es porque los hombres de mi edad, o mayores, bueno, ahora todos están muertos, pero antes simplemente estaban aterrados de acercarse a mí y los hombres más jóvenes eran los únicos que lo hacían. Ellos han sido criados por mujeres como yo”, declaró la leyenda del pop.

En ese sentido, Cher señaló que otra razón de su gusto por hombres jóvenes es que son “más audaces” pues son los únicos que la invitan a salir sin rodeos.

Cher mantiene una relación con músico 40 años menor que ella

Esta respuesta de la denominada ‘Diosa del Pop’ confirma lo visto en su relación con Alexander Edwards, un rapero y productor musical 40 años menor que ella que la acompaña en diversos eventos, según se puede apreciar en fotografías publicadas en sus redes sociales.

Fue en noviembre de 2022 que Cherilyn Sarkisian, o Cher, de 77 años en ese momento, oficializó su romance con el joven músico en su cuenta oficial de X (ex Twitter) con una foto de ambos tomados de la mano, y otra instantánea de Alexander con una figura de corazón dando pie a varios comentarios.

Anteriormente, la cantante respondió ante la pregunta de si Edwards, de 37 años, era su “nuevo hombre”. “El amor no sabe de matemáticas”, contestó Cher haciendo caso omiso a las diversas críticas a su relación con un hombre mucho menor que ella.

En enero de este año, la propia Cher publicó una fotografía de ella sentada entre las piernas del joven cantante. “Amor es amor”, escribió la artista en su post mostrándose muy enamorada de su acompañante tocándole la barbilla.

