Productor de 'Sound of Freedom' responde a las críticas: "No son teorías de conspiración, es la verdad"

“Esto ya no lo para nadie, la verdad que estoy muy contento porque se me dieron cosas que no nos imaginábamos los que hicimos la película”, confesó Eduardo Verástegui al ver el buen recibimiento que ha tenido Sound of Freedom.

A pesar de que ha tenido buenos comentarios, también ha tenido críticas. Por ello, el productor de esta película señala que “todo suma porque los hechos hablan. Los resultados, los resultados y los hechos hablan más que mil palabras, ¿no?”.

“Estamos muy contentos con todo lo que ha pasado. A 'perro muerto' no se le da patada, siempre habrá críticas, pero no critican la película, pareciera que no quieren que la gente vea la película. Critican el movimiento, nos meten en temas de conspiración, nos meten en unos cuentos”, dijo Eduardo Verástegui para ACI Prensa.

Medios internacionales como Rolling Stones y The Guardian señalaron que Sound of Freedom presenta teorías de conspiración como que la película promueve posturas de "extrema derecha" y que las élites progresistas están vinculadas a la pedofilia.

“¿Quiénes son los que no quieren que vean la película? ¿No serán los que están involucrados en el tema? Los pedófilos son los pedófilos. Yo me enfrento con toda una industria de más de 150 billones de dólares. No es cosa menor. Van a mandar a su ejército a atacar por todos lados”, agregó.

Mira el tráiler oficial de 'Sound of Freedom', una de las películas más esperadas en Perú. | Fuente: Angel Studios

Edaurdo Verástegui denunció haber sido amenazado de muerte

El productor sigue con la promoción de la película Sound of Freedom, que ha tenido buenas críticas por mostrar una problemática social que continúa hasta la actualidad: la lucha de un agente contra el tráfico ilegal de niños en Latinoamérica.

No obstante, el director denunció que ha recibido amenazas de muerte por parte de “gente que no quiere que la verdad salga a la luz”.

“Había mucha gente y sigue habiendo mucha gente que no quiere que esta verdad salga, que esta película salga. Esto es un problema global. Hay mucha gente involucrada en este crimen, en todos los sectores. Me han amenazado muchas veces, me han tratado de que parara el proyecto muchas veces, pero para mí esos son señales. Es como el avión, despega, cuando el viento viene en contra y cuando vienen los vientos en contra. Yo siento que es una oportunidad para volar”, confesó Eduardo Verástegui para Telemundo.

Por otro lado, el productor de Sound of Freedom dijo no tener miedo de mostrar la verdad ya que, aseguró, esto ayudará a más personas:

“¿Qué te puede pasar? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿Morir? Todos vamos a morir, tarde o temprano. Solo es cuestión de tiempo. Aquí la pregunta es: ¿para qué moriste?, ¿a quién serviste? Entonces esta es una buena causa”, finalizó.