Eduardo Verástegui: "Netflix y Disney rechazaron poner 'Sound of Freedom' en su catálogo"

Eduardo Verástegui cuenta cómo fue que Netflix, Disney y más, no quisieron apoyar su película 'Sound of Freedom'. | Fuente: Eduardo Verástegui

La película Sound of Freedom continúa dando de qué hablar. Si bien aún no se sabe si llegará a Perú, pero el productor mexicano Eduardo Verástegui reveló que sí tenía planes para estrenarlo en Latinoamérica, sin embargo, todo se vino abajo.

Por medio de sus redes sociales, contó que tenía lista la película hace cinco años y lo mostró el guion a Fox. Después de que lo vieron, se interesaron en el proyecto e hicieron un contrato donde se unió Fox Latinoamérica. No obstante, Disney compró Fox y todo se paralizó.

De acuerdo con Eduardo Verástegui, tocó puertas de todas las grandes casas productoras para distribuir Sound of Freedom, pero “todas se negaron”. “La película ya estaba terminada hace tres años, toque puertas a Disney, Netflix, Amazon, Lionsgate y nadie me hizo caso”.

El productor de Sonido de libertad tenía esperanza en la Casa del ratón debido a que tenía un contrato con Fox, pero todo se complicó. “Le enseño la película a los nuevos directivos de Disney, mis amigos de Fox estaban fuera, y el grupo fue honesto y me dijeron ‘esta pelicula no es para Disney’, teníamos un contrato de proyectos que ya no se iban a llevar a cabo, después de un año de estar negociando, pude recuperar los derechos. Me lleve la mejor película de mi vida, pero para ellos era una más. ‘Esto no es para nosotros’, dijeron”.

Después de que todos lo rechazaron, llegó Angel Studios y en cinco días firmaron el contrato. La empresa ya tenía fecha de estreno después de quedarse impactados con el first look. “Estaban apasionados con el proyecto. De pronto me dicen ‘Sacamos la película el 4 de julio. Llevas esperando 8 años, confía en nosotros’. Y salió el Día de la Independencia en Estados Unidos, justo el día de la libertad. Es una película que crea conciencia”.

Tras ver la reacción de la gente con Sound of Freedom, Eduardo Verástegui siguió adelante con la distribución a pesar de que le quitaron algunas salas de cine porque se estrenaba Indiana Jones, película de Disney.

“Era Disney contra dos mexicanos. Igual fuimos con todo, ellos con 2 mil salas más que nosotros, nosotros solo hicimos publicidad en redes sociales y este fue el resultado. Muchas gracias”, finalizó el productor quien no paró de agradecer a los asistentes que posicionaron la cinta como la más vista superando a la quinta parte de Indiana Jones.

Mel Gibson, Jim Caviezel y Eduardo Verástegui en un evento en Estados Unidos.Fuente: @eduardoverastegui

Historial real de Sound of Freedom

Tim Ballard sí existe, fue un agente especial de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI por sus siglas en inglés), la cual forma parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Tal y como se muestra en la ficción, reunió muchas pruebas y arrestó a sospechosos de consumir material infantil y contenido pornográfico.

“Pasé 12 años como agente especial, operador encubierto, para el Departamento de Seguridad Nacional, trabajando en delitos contra niños, tráfico de niños, y fue una especie de evolución, los primeros años fue en su mayoría solo usuario final, coleccionista, casos de personas que poseen, distribuyen material de explotación infantil”, comentó a The Daily Signal.

En un inicio, Tim Ballard atrapó a los consumidores de pornografía infantil en Estados Unidos, pero siempre pensaba en cómo encontrar a estos niños y quiénes era los traficantes:

“Siempre me preguntaba: ‘¿Dónde están los niños?’ Veo estos videos, me rompe el corazón, tengo que describirlos (en los informes). Hay una escena en la película que me rompe el corazón donde Jim (Caviezel) llora mientras tiene que describir estas horribles escenas de sexo de niños, y cuando digo niños, me refiero a la edad promedio, siete, seis, cinco”, agregó.