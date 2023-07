“No quieren que la verdad salga a la luz”: productor de 'Sound of Freedom' denunció haber sido amenazado de muerte

Eduardo Verástegui sigue con la promoción de la película Sound of Freedom, que ha tenido buenas críticas, por mostrar una problemática social que continúa hasta la actualidad: la lucha de un agente contra el tráfico ilegal de niños en Latinoamérica.

No obstante, el director denunció que ha recibido amenazas de muerte por parte de “gente que no quiere que la verdad salga a la luz”.

“Había mucha gente y sigue habiendo mucha gente que no quiere que esta verdad salga, que esta película salga. Esto es un problema global. Hay mucha gente involucrada en este crimen, en todos los sectores. Me han amenazado muchas veces, me han tratado de que parara el proyecto muchas veces, pero para mí esos son señales. Es como el avión, despega, cuando el viento viene en contra y cuando vienen los vientos en contra. Yo siento que es una oportunidad para volar”, confesó Eduardo Verástegui para Telemundo.

Por otro aldo, el productor de Sound of Freedom no tiene miedo de mostrar la verdad ya que esto ayudará a más personas:

“¿Qué te puede pasar? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿Morir? Todos vamos a morir, tarde o temprano. Solo es cuestión de tiempo. Aquí la pregunta es: ¿para qué moriste?, ¿a quién serviste? Entonces esta es una buena causa”, finalizó.

Mira el tráiler oficial de 'Sound of Freedom', una de las películas más esperadas en Perú. | Fuente: Angel Studios

"Sound of Freedom no estará en Netflix"

La película Sound of Freedom continúa dando de qué hablar. Si bien aún no se sabe si llegará a Perú, el productor mexicano Eduardo Verástegui reveló que sí tenía planes para estrenarlo en Latinoamérica, sin embargo, todo se vino abajo.

Por medio de sus redes sociales, contó que tenía lista la película hace cinco años y le mostró el guión a Fox. Después de que lo vieron, se interesaron en el proyecto e hicieron un contrato donde se unió Fox Latinoamérica. No obstante, Disney compró Fox y todo se paralizó.

De acuerdo con Eduardo Verástegui, tocó puertas de todas las grandes casas productoras para distribuir Sound of Freedom, pero “todas se negaron”. “La película ya estaba terminada hace tres años, toque puertas a Disney, Netflix, Amazon, Lionsgate; y nadie me hizo caso”.

El productor de Sonido de libertad tenía esperanza en Disney, debido a que tenía un contrato con Fox; pero todo se complicó.

“Le enseño la película a los nuevos directivos de Disney, mis amigos de Fox estaban fuera, y el grupo fue honesto y me dijeron: ‘Esta pelicula no es para Disney’. Teníamos un contrato de proyectos que ya no se iban a llevar a cabo, después de un año de estar negociando, pude recuperar los derechos. Me llevé la mejor película de mi vida, pero para ellos era una más. ‘Esto no es para nosotros’, dijeron”, relató.

Tras ver la reacción de la gente con Sound of Freedom, Eduardo Verástegui siguió adelante con la distribución a pesar de que le quitaron algunas salas de cine porque se estrenaba Indiana Jones, película de Disney.