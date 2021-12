Maxi Iglesias compartió unas románticas imágenes junto a Stephanie Cayo. | Fuente: Instagram / Maxi Iglesias

Los rumores parecen confirmarse. El actor español Maxi Iglesias recurrió a sus redes sociales para compartir una serie de fotografías en las que aparece muy unido a Stephanie Cayo, con quien se le viene vinculando sentimentalmente desde que ella anunció su ruptura con su esposo.

En las imágenes, publicadas en su cuenta de Instagram, el intéprete aparece cargando a la actriz peruana en un ambiente adornado por luces en formas de flores. Acompaña una descripción en la que afirma que entre ambos existe algo más que una simple amistad.

"El filósofo británico Francis Bacon dijo que la amistad duplica las alegrías y divide las angustias por la mitad. Si 'quien tiene un amigo tiene un tesoro', entonces... cuando es mucho más que una amiga... ¿Qué hay más que un tesoro?", escribió Maxi Iglesias.

Como se recuerdo, el actor y Stephanie Cayo se conocieron en el rodaje de "Mochileros", la primera película que Netflix produjo en Perú en alianza con la productora Tondero.

Maxi Iglesias y Stephanie Cayo lucen muy unidos en unas imágenes publicadas en Instagram. | Fuente: Instagram / Maxi Iglesias

Stephanie Cayo: "Estoy en una etapa de florecimiento"

Luego de tres años de casados y varios más de relación, Stephanie Cayo anunció en agosto pasado su ruptura con su todavía esposo Chad Campbell. Desde entonces, se especula de un posible romance entre la actriz y Maxi Iglesias, un hecho sobre el que aún no ha querido pronunciarse.

"¿Si estoy enamorada actualmente, si tengo un romance con Maxi Iglesias? Eso no te puedo responder", dijo en noviembre pasado durante una entrevista con el diario El Comercio. Y sobre su estado sentimental acotó: "Estoy en una etapa de florecimiento".



"He pasado este año muchas cosas, he aprendido mucho de mí, aprendí a mirarme, a quererme, a ser mi mejor amiga, a disfrutar de mi compañía, de mi tiempo a solas, me he enfocado a mi trabajo", agregó la actriz de "Club de Cuervos".

Como se recuerda, Stephanie Cayo y Chad Campbell iniciaron su relación a fines del 2013. Un año después, la actriz anunció públicamente al empresario como su pareja y el 27 de enero de 2018 se casaron en Cartagena de Indias, en Colombia.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x19 Succession es lo mejor que verás en la televisión hoy en día (y te contamos por qué)

No podíamos dejar pasar más tiempo sin hablar de esta GRAN SERIE. Le metemos 27 minutos SIN SPOILERS (pensando en ti que todavía no la ves para corras a chequearla) y luego vamos con todos los detalles. Son dos temporadas, la tercera se estrenó hace unas semanas, así que si la has disfrutado tanto como nosotros, te engancharás con esta buena conversa.