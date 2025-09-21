Últimas Noticias
Tom Holland sufre conmoción cerebral durante rodaje de 'Spider-Man: Un nuevo día' y detiene la filmación

Tom Holland ha dado vida a Spider-Man en las últimas películas de la saga y ahora se prepara para regresar en la cuarta entrega.
Tom Holland ha dado vida a Spider-Man en las últimas películas de la saga y ahora se prepara para regresar en la cuarta entrega. | Fuente: Sony Pictures
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

El actor británico, de 29 años, resultó herido el viernes 19 de septiembre en el set de grabación. Se espera que retome el rodaje en los próximos días.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Preocupa su salud. Tom Holland, el actor que actualmente interpreta al Hombre Araña en la pantalla grande, sufrió una leve conmoción cerebral el viernes pasado mientras filmaba la próxima entrega de la saga, Spider-Man: Un nuevo día (Spider-Man: Brand New Day, en inglés), según informó la prensa internacional.

De acuerdo con reportes de Variety y The Hollywood Reporter, Holland hará una pausa en el rodaje como medida de precaución, pero se espera que regrese al set en los próximos días. Sony, productora de la cinta junto a Marvel Studios, se reunirá este lunes para definir los siguientes pasos. Ninguna otra persona resultó herida en el incidente.

Según el Daily Mail, el actor fue trasladado a un hospital tras sufrir una caída durante una escena en los estudios Leavesden de Watford, a unos 30 kilómetros de Londres. El mismo medio informó que el padre del actor, Dominic Holland, comentó en una cena benéfica el domingo que su hijo permanecerá alejado de las grabaciones “por un tiempo”.

Spider-Man: Un nuevo día será parte de la Fase 6 del Universo Cinematográfico de Marvel.

Spider-Man: Un nuevo día será parte de la Fase 6 del Universo Cinematográfico de Marvel. | Fuente: Sony Pictures

Tom Holland en Spider-Man: Un nuevo día

La película comenzó a rodarse en Glasgow a inicios de agosto y forma parte de la Fase 6 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). En agosto, Sony difundió un video de Holland luciendo su nuevo traje de Spider-Man, marcando su regreso al personaje tras Spider-Man: Sin camino a casa (2021).

“Es mi cuarto primer día como Spider-Man. Ponerse el traje se siente distinto esta vez. Además, por primera vez tuvimos fans en el set desde el inicio, así que es emocionante compartir esto con ellos”, comentó el actor en el clip.

En agosto, Tom Holland compartió las primeras imágenes del inicio del rodaje de 'Spider-Man: Un nuevo día'.

En agosto, Tom Holland compartió las primeras imágenes del inicio del rodaje de 'Spider-Man: Un nuevo día'. | Fuente: Sony Pictures

¿De qué tratará Spider-Man: Un nuevo día?

El elenco incluye a Zendaya y Jacob Batalon, junto a nuevas incorporaciones al UCM como Liza Colón-Zayas (The Bear), Tramell Tillman (Severance) y Sadie Sink (Stranger Things). También regresarán Mark Ruffalo como Bruce Banner/Hulk, Jon Bernthal como Punisher y Michael Mando como el villano Scorpion.

“La película será una aventura que realmente no hemos visto antes”, adelantó el director Destin Daniel Cretton en abril, durante la CinemaCon 2025. “Estoy dedicando mi tiempo a explorar la próxima etapa de este increíble personaje junto a un equipo de artistas impresionantes. Todos los días nos emociona pensar en el traje, cómo balancearse, cómo crear una historia emocional y una experiencia como nunca antes”.

La nueva película de Spider-Man se estrenará en julio de 2026, cinco años después de la última entrega.

La nueva película de Spider-Man se estrenará en julio de 2026, cinco años después de la última entrega. | Fuente: Sony Pictures

¿Cuándo se estrena Spider-Man: Un nuevo día?

La cuarta entrega de Spider-Man, llegará a los cines bajo el título Spider-Man: Un nuevo día. Según lo anunciado en la CinemaCon 2025, la película se estrenará en Latinoamérica, incluido Perú, el jueves 30 de julio de 2026, mientras que en Estados Unidos y Canadá llegará un día después.

