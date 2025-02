¿El efecto swiftie?: la increíble racha de los Chiefs desde que Taylor Swift y Travis Kelce son pareja

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este domingo, el Caesars Superdome de New Orleans, Luisiana, será el escenario del Super Bowl 2025 (Super Bowl LIX), en el que los Kansas City Chiefs se enfrentarán a los Philadelphia Eagles por el Trofeo Vince Lombardi. El encuentro tendrá varios puntos de interés, entre ellos la posibilidad de que el primer equipo logre el primer tricampeonato en la historia del evento deportivo y la oportunidad de que Saquon Barkley, reciente ganador del premio al Jugador Ofensivo del Año, consiga su primer anillo de campeón.

La jornada contará con la presencia del presidente de Estados Unidos Donald Trump y la cantante Taylor Swift, cuya relación con la estrella de los Chiefs, Travis Kelce, ha sido tema de conversación desde 2023. Ambos iniciaron su relación tras la presentación de la cantante en el Arrowhead Stadium de Kansas City, y desde entonces, no se ha perdido los partidos de su pareja cuando su gira mundial se lo permite.

Taylor Swift estará presente en el Super Bowl 2025, así lo confirmó el hermano de Travis KelceFuente: AFP

El efecto Taylor Swift en los Kansas City Chiefs de Travis Kelce

Antes de oficializar su relación, Taylor Swift visitó a Travis Kelce en el lugar donde se conocieron durante el partido contra los Chicago Bears.

En la temporada 2023, la primera desde el inicio de su romance, los Chiefs dominaron la AFC Oeste con un récord de 11-6. En los playoffs, superaron a los Miami Dolphins, Buffalo Bills y Baltimore Ravens antes de consagrarse campeones en el Super Bowl 2024 (Super Bowl LVIII), venciendo a los San Francisco 49ers en el Allegiant Stadium.

Este año, liderados por Patrick Mahomes y Travis Kelce, los Chiefs finalizaron la temporada regular con un impresionante récord de 15-2, consolidándose como el mejor equipo de la NFL. Ahora, están a solo una victoria de hacer historia y convertirse en el primer equipo en lograr un tricampeonato en la era del Super Bowl.

Si se toma como punto de partida el inicio de la relación entre Swift y Kelce antes de la temporada 2023, los Chiefs han acumulado un récord de 26-8 en temporada regular y 7-0 en playoffs. Este domingo, en el Caesars Superdome, buscarán su octavo triunfo de postemporada enfrentando a los Philadelphia Eagles.

Taylor Swift celebra con Travis Kelce #87 de los Kansas City Chiefs después de derrotar a los Buffalo Bills 32-29 en el Juego de Campeonato de la AFC en el GEHA Field en Arrowhead Stadium el 26 de enero de 2025 en Kansas City, Missouri. Fuente: AFP

Taylor Swift estará presente en el Super Bowl 2025

El año pasado, Taylor Swift asistió al Allegiant Stadium de Las Vegas para apoyar al equipo de su novio, causando un gran impacto tanto en el ámbito deportivo como en el económico. Su presencia contribuyó a generar ingresos estimados en 331.5 millones de dólares para la NFL y el equipo.

Por esta razón, Jason Kelce, hermano de Travis, confirmó que la cantante y varios miembros de su familia estarán presentes en el evento. "Sí, creo que todos vendrán. No quiero hablar por ellos, pero estoy seguro de que toda nuestra familia estará ahí. También Trav, Taylor, su familia y amigos. Trav siempre viaja con todos", declaró en entrevista a People.

Por otro lado, mencionó que sus amigos y familiares siempre lo están apoyando por lo que no solo es en el Super Bowl.

"Incluso cuando está en modo temporada regular... siempre tiene a un montón de amigos allí. Ha sido así durante toda su carrera", añade Jason. "Se ha mantenido en contacto mucho mejor con mucha gente de nuestra ciudad natal. Así que siempre hay un contingente cargado para los Kelces, dondequiera que estemos". Hasta el momento, la intérprete de Shake It Off no se ha pronunciado al respecto.

