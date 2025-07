Arnold Schwarzenegger se reencuentra con el director de 'Conan, el bárbaro' y lo motiva a luchar contra el cáncer

Literatura del holocausto

‘Literatura del holocausto’. Un especial de Patricia del Río, en Letras en el tiempo, de una de las etapas más tristes y dolorosas de la historia de la humanidad en el siglo XX. Historias conmovedoras que nos trasladan al horror de la Segunda Guerra Mundial y que han quedado registradas en la literatura universal. Fred Stefan Reich reconstruye en su libro, ‘From Ashes to Naches’, la historia de su familia en los campos de concentración nazi, y cómo unos cuántos pudieron sobrevivir para dar testimonio del holocausto que exterminó a casi todos sus parientes y a más de dos millones y medio de hombres, mujeres y niños judíos. Además del libro, Fred ha producido y realizado una película del mismo nombre donde relata la biografía de su abuelo Kurt Reich, que puede ser encontrado en la plataforma de Youtube (From Ashes to Naches (Kurt Reich"s Biography) - https://www.youtube.com/watch?v=Aujvlq4Q4WI El periodista Diego Pajares nos cuenta otro modo de conocer estas historias en las películas "Bastardos sin gloria", de Quentin Tarantino, y "El hombre en el castillo", serie de Philip K. Dick. Por su parte, Julio Zavala, crítico literario y gerente de la librería Escena libre, recomienda una variedad de libros imprescindibles de reciente publicación: "El rincón más oscuro del cielo", de Mayte Mujica; "Entre luces y tinieblas", de Jorge Juan Llerena, y "Antiguos y nuevos animales literarios", de Alonso Rabí do Carmo. Las canciones, cuyas historias y contenidos recrean el programa, son: ‘Lullaby, arreglos para viola y harpa’, de Gideon Klein; ‘Nocturno No. 20 in C Major’, de Chopin; ‘Zog nit keyn mol’, de Maria Ka; ‘Presto in C Major’, de Arnold Schoenberg; ‘Dance me to the end of love’, por Jorge Drexler; y ‘Börgermoorlied’, por la Orchestra Musica Concentrationaria. Conducción: Patricia del Río ||| Producción: Amelia Villanueva ||| Edición de audio: Andrés Rodríguez ||| Episodio 33 – Tercera temporada.