Suzanne Rogers, actriz de 'Days of Our Lives', superó el cáncer colorrectal: "Fue un shock, pero lo detectamos a tiempo"

La reconocida actriz estadounidense Suzanne Rogers, conocida por su papel de Maggie Horton en la telenovela Days of Our Lives, habló abiertamente sobre la batalla que libró contra un cáncer colorrectal diagnosticado a comienzos de este año.
En conversación con el portal TV Insider, la artista de 82 años relató que la noticia la tomó completamente por sorpresa tras realizarse una serie de exámenes médicos.
“Estuve en shock durante varios días porque me cuido mucho. Pero el doctor me dijo: ‘Menos mal que lo descubriste a tiempo’”, recordó la intérprete.
Inició el tratamiento poco después de terminar las grabaciones
Rogers contó que apenas tres días después de concluir las grabaciones de la serie comenzó un intenso tratamiento con radioterapia y quimioterapia.
“Fue difícil tener que hacerlo cinco días a la semana y solo descansar sábado y domingo. Disfrutaba mucho mis fines de semana porque no tenía que ir al médico. Estaba cansada de eso”, confesó.
El apoyo de sus amigas fue clave durante su recuperación
Durante el proceso, la actriz contó con el acompañamiento de su amiga Sunie Ostermann y de Linsey Godfrey, quien interpreta a su hija en la ficción.
“Cuando tenía que ir al médico, una de ellas me acompañaba, porque una vez que escuchas la palabra ‘cáncer’, ya no oyes nada más”, explicó.
De regreso al trabajo y con nueva energía
Suzanne Rogers finalizó su tratamiento el 31 de julio y aseguró que actualmente se siente en excelente estado de salud. Además, confirmó que regresará a grabar Days of Our Lives en los próximos días.
“Ahora solo tengo la ansiedad normal que me da cada vez que empiezo a grabar, porque quiero hacerlo bien y no retrasar a nadie. Ya no es por mi enfermedad, quiero dejar eso atrás”, expresó con optimismo.