Sydney Sweeney robó miradas al lucir un vestido transparente que no dejó nada a la imaginación

fue una de las homenajeadas por la revista Variety donde dio un discurso sobre el poder de la mujer .

El último miércoles se llevó a cabo el evento Power of Women, de la revista Variety, donde varias actrices lucieron sus mejores trajes en la alfombra roja. Sin embargo, quien no pasó desapercibida fue Sydney Sweeney.

Con un vestido plateado transparente y sin brasier, atrajo la atención de todos los asistentes y se volvió tendencia en las redes sociales. Esta ceremonia reunió a varias celebridades de Hollywood como Jamie Lee Curtis, Nicole Scherzinger, Sharon Stone, Wanda Sykes y Kate Hudson.

En conversación con Variety, previo a su discurso en Power of Women, dio su punto de vista sobre las cirugías estéticas y contó que no se ha sometido a ninguna por temos a las agujas. “Nada. Voy a envejecer con gracia”, mencionó. Además, hizo énfasis en la percepción que tiene la gente sobre ella.

“Interpreto a muchos personajes divisivos y creo que mucha gente piensa que me conoce, pero no es así. Cuando dicen ‘es un símbolo sexual’ o ‘está explotando eso’, en realidad solo me siento bien conmigo misma y lo hago por mí, porque me siento fuerte”, explicó.

Sydney Sweeney interpretará a histórica boxeadora Christy Martin

Sydney Sweeney volverá a la pantalla grande interpretando a Christy Martin, la icónica boxeadora estadounidense ganadora de peso mediano femenino y figura pionera en la disciplina en la década de los 90. La actriz encarnará a la retirada deportista en una próxima película biográfica del director David Michod, conocido por los largometrajes Animal Kingdom, War Machine y The King.

Deadline informó que el plan para el filme, donde también se dará a conocer la vida personal de Christy Martin incluyendo el intento de asesinato de parte de su exesposo James V. Martin, comenzará a rodarse este año con el fin de dar a conocer más detalles de la trayectoria de la primera boxeadora en estar en la portada de Sports Illustrated.

"La película trata sobre Christy como una joven gay en un pequeño pueblo de Virginia Occidental en la década de 1990. Provenía de una familia relativamente conservadora y no se le permitía ser quien era, por lo que utilizó el boxeo como vehículo para expresarse y expresar su ira. Tuvo que hacer algunos compromisos fundamentales y peligrosos en su vida, el más importante de los cuales fue casarse con un hombre increíblemente peligroso", declaró el cineasta dal medio internacional.