Ninel Conde cambió el color de sus ojos de café a verde oliva y este fue el resultado [VIDEO]

“Escogí verde olivo porque queda bien con mi tono de piel, mi color de cabello, y he visto resultados muy hermosos y naturales”, dijo Ninel Conde después de someterse a un nuevo procedimiento estético, esta vez, al cambiar el color de sus ojos cafés por verde.

A través de sus redes sociales, la actriz de Rebelde compartió el proceso y los resultados de la cirugía que fue realizada en Nueva York. “Lo he estado pensando mucho tiempo. He visto colegas que lo han hecho y quedaron maravillosas”, comentó.

Horas después, la intérprete de Bombón Asesino se mostró feliz y aseguró que “se ve tan natural”: “A veces un cambio exterior refleja una transformación interior. Este paso simboliza una nueva etapa, una mirada distinta al mundo y hacia mí misma. Porque cuando te atreves a verte diferente, también comienzas a sentirte diferente”, aseguró.

Sin embargo, Ninel Conde recibió críticas ya que este tipo de procedimientos que queratopigmentación, operación estética que se realiza para cambiar el color de los ojos, puede ser riesgoso.

¿Qué es la queratopigmentación?

El doctor Elmer Huerta, asesor médico de RPP, explicó en Espacio Vital que la queratopigmentación es un procedimiento quirúrgico en el cual se altera el color de la córnea. En esta técnica el médico pone anestesia local al paciente y luego procede a hacer un hueco en un costado de la córnea. A través de ese hueco se inyecta un colorante que se "pega" a la córnea, provocándole un cambio de color de manera permanente.



Cabe señalar que no es un procedimiento barato. Se trata de una intervención que podría llegar a costar 12 mil dólares. Asimismo, advirtió que existen diversos riesgos al realizar esta operación. Entre ellos tenemos: daños en la córnea que pueden provocar opacidad, deformación y pérdida de la visión; sensibilidad a la luz; y una reacción adversa al tinte que puede causar inflamación o uveítis (inflamación de una capa media del ojo llamada úvea).



Por otro lado, los médicos sostienen que puede provocar el crecimiento de vasos sanguíneos en la córnea; infección bacteriana o por hongos; y la pérdida de color debido a que el tinte se mueve o se filtra dentro del ojo.