Magaly Solier reapareció en un acto público tras su reciente hospitalización pon intoxicación en Huanta [FOTOS]

La actriz Magaly Solier reapareció en un evento público luego de haber sido hospitalizada a fines de septiembre por un cuadro de intoxicación en la ciudad de Huanta, Ayacucho.

La intérprete huantina, galardonada en el Festival Internacional de Cine de Berlín por su actuación en la película La Teta Asustada, hizo una visita a la Universidad Nacional Autónoma de Huanta (UNAH).

De acuerdo con la casa de estudios, Solier fue una de las principales impulsoras de la gestión y creación de la universidad, a fin de ofrecer más oportunidades de educación superior a la juventud del lugar.

Autoridades universitarias y alumnos dieron la bienvenida a Magaly Solier

Durante su visita, la actriz fue recibida por representantes de la casa de estudios, además de un grupo de estudiantes de la Escuela de Ingeniería y Gestión Ambiental, quienes expresaron su admiración a la artista.

En un comunicado, la universidad informó que Magaly Solier felicitó el esfuerzo de los jóvenes huantinos por formarse como profesionales comprometidos con el desarrollo de su región. "Exhortó a continuar preparándose con responsabilidad y amor por su tierra natal, conocida como la Esmeralda de los Andes", señala el documento.

Posteriormente, la actriz realizó un recorrido por los pabellones del campus, donde recibió más muestras de afecto y reconocimiento por parte de la comunidad estudiantil.

¿Por qué Magaly Solier fue hospitalizada en Huanta?

A fines de septiembre, la actriz Magaly Solier fue ingresada de emergencia al Hospital de Apoyo de Huanta, en la región Ayacucho, debido a un cuadro de intoxicación.

Según RPP, la artista permaneció internada en la unidad de trauma shock, donde recibió atención médica especializada hasta su estabilización.

Hasta el centro de salud llegó la madre de la actriz, quien la acompañó durante el proceso de recuperación y su posterior alta médica.