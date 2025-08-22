Valeria Piazza cuenta insólita anécdota: su primer auto quedó destrozado el mismo día que lo compró

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lo que debía ser un momento de celebración terminó convirtiéndose en un episodio desolador. La ex Miss Perú Valeria Piazza compartió una singular anécdota sobre la compra de su primer automóvil, cuando apenas había cumplido los 18 años.

La modelo contó que, al hacer realidad el sueño de adquirir su vehículo, quiso compartir su alegría con su pareja, Pierre Cateriano, hoy su esposo.

"El primer día que me compré el carro lo llevé a la casa de Pierre. En ese entonces era mi novio, ahora es mi esposo porque ya tenemos 15 años de casados. Cuadré el carro en la puerta de su edificio y fui a visitarlo. Almorzamos con mis suegros y les dije: 'No puedo creerlo, me compré mi primer carro'", relató.

Valeria Piazza comenzó su carrera en los concursos de belleza participando en el Miss Model of the World en 2014.Fuente: Facebook: Valeria Piazza

El auto de Valeria Piazza terminó destrozado

Cuando Valeria salió para mostrar el auto a su pareja y a sus suegros, todos se toparon con una escena impactante: el vehículo había quedado destrozado por un árbol caído.

"Quise salir con ellos, mostrarles el carro, y un árbol se había caído y había reventado mi carro a la mitad. Apenas lo había sacado de la tienda", contó en el pódcast Y cómo lo hizo.

Piazza representó a Perú el 30 de enero de 2017 en el certamen anual de belleza Miss Universo 2016, realizado en Manila, Filipinas, logrando ser parte de las 13 finalistas.Fuente: Facebook: Valeria Piazza

¿Qué causó que el árbol cayera sobre el auto de Valeria Piazza?

De acuerdo con las declaraciones de la propia Valeria Piazza, una investigación posterior reveló que el accidente se produjo debido a la antigüedad del árbol.

"Después, averiguando, era un árbol que se había caído de viejo, tenía más de 100 años. El árbol ya no pudo más y cayó encima de mi carro. Todavía tengo la foto parada frente a mi auto", recordó.

A pesar de la magnitud del hecho, la modelo aseguró que no permitió que la frustración opacara su logro.

"Creo que el seguro pagó casi todo, aunque tuve que cubrir una parte. No lo podía creer; el primer día que salió de la tienda, después de todo lo que había trabajado. Pero igual estaba positiva. Lo había logrado, era mi carro. Estaba golpeado, chancado, pero era mío", concluyó entre risas.