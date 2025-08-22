Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 24 de agosto | "Esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Les digo que muchos intentarán entrar y no podrán"
EP 1057 • 12:33
Informes RPP
Informes RPP
Día del Café Peruano: el reto de conquistar el mercado local e internacional
EP 1322 • 03:43
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP210 | INFORMES | Elecciones 2026: Presunto uso de tachas electorales para perjudicar a partidos políticos
EP 210 • 05:04

Valeria Piazza cuenta insólita anécdota: su primer auto quedó destrozado el mismo día que lo compró

Valeria Piazza fue la ganadora del Miss Perú Universo 2016​ y representante peruana en el Miss Universo de ese año.
Valeria Piazza fue la ganadora del Miss Perú Universo 2016​ y representante peruana en el Miss Universo de ese año. | Fuente: Facebook: Valeria Piazza
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

"No lo podía creer": la ex Miss Perú contó que un árbol cayó sobre su vehículo apenas lo había sacado de la tienda.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lo que debía ser un momento de celebración terminó convirtiéndose en un episodio desolador. La ex Miss Perú Valeria Piazza compartió una singular anécdota sobre la compra de su primer automóvil, cuando apenas había cumplido los 18 años.

La modelo contó que, al hacer realidad el sueño de adquirir su vehículo, quiso compartir su alegría con su pareja, Pierre Cateriano, hoy su esposo.

"El primer día que me compré el carro lo llevé a la casa de Pierre. En ese entonces era mi novio, ahora es mi esposo porque ya tenemos 15 años de casados. Cuadré el carro en la puerta de su edificio y fui a visitarlo. Almorzamos con mis suegros y les dije: 'No puedo creerlo, me compré mi primer carro'", relató.

Valeria Piazza comenzó su carrera en los concursos de belleza participando en el Miss Model of the World en 2014.

Valeria Piazza comenzó su carrera en los concursos de belleza participando en el Miss Model of the World en 2014.Fuente: Facebook: Valeria Piazza

El auto de Valeria Piazza terminó destrozado

Cuando Valeria salió para mostrar el auto a su pareja y a sus suegros, todos se toparon con una escena impactante: el vehículo había quedado destrozado por un árbol caído.

"Quise salir con ellos, mostrarles el carro, y un árbol se había caído y había reventado mi carro a la mitad. Apenas lo había sacado de la tienda", contó en el pódcast Y cómo lo hizo.

Piazza representó a Perú el 30 de enero de 2017 en el certamen anual de belleza Miss Universo 2016, realizado en Manila, Filipinas, logrando ser parte de las 13 finalistas.

Piazza representó a Perú el 30 de enero de 2017 en el certamen anual de belleza Miss Universo 2016, realizado en Manila, Filipinas, logrando ser parte de las 13 finalistas.Fuente: Facebook: Valeria Piazza

¿Qué causó que el árbol cayera sobre el auto de Valeria Piazza?

De acuerdo con las declaraciones de la propia Valeria Piazza, una investigación posterior reveló que el accidente se produjo debido a la antigüedad del árbol.

"Después, averiguando, era un árbol que se había caído de viejo, tenía más de 100 años. El árbol ya no pudo más y cayó encima de mi carro. Todavía tengo la foto parada frente a mi auto", recordó.

A pesar de la magnitud del hecho, la modelo aseguró que no permitió que la frustración opacara su logro.

"Creo que el seguro pagó casi todo, aunque tuve que cubrir una parte. No lo podía creer; el primer día que salió de la tienda, después de todo lo que había trabajado. Pero igual estaba positiva. Lo había logrado, era mi carro. Estaba golpeado, chancado, pero era mío", concluyó entre risas.

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
Valeria Piazza Miss Perú

Más sobre Farándula

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA