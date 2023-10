Swifties vs. Javier Milei: fans de Taylor Swift irrumpen en campaña contra el candidato argentino

Un grupo de seguidores de la cantante Taylor Swift irrumpió en la campaña presidencial argentina el jueves para expresar su preocupación sobre el candidato ultraderechista Javier Milei, representante de La Libertad Avanza, y el posible impacto negativo que podría tener en el país.

En su cuenta Swifties Contra LLA de la red social X (anteriormente conocida como Twitter), el grupo, que cuenta con 3 600 seguidores, declaró: "Nos vemos en la necesidad de hablar sobre las próximas elecciones argentinas y el futuro del país. Como dijo Taylor: tenemos la necesidad de estar en el lado correcto de la historia. #SwiftiesAgainstLLA".

En una carta abierta, los swifties recordaron que Taylor Swift habló en el documental Miss America de Netflix sobre su posición frente a las próximas elecciones en los Estados Unidos: "No puedo votar por alguien que no esté dispuesto a luchar por la dignidad de todos los estadounidenses, sin importar su color de piel, género o a quien amen".

"¿Por qué esto nos tiene que llamar como fandom? Porque Milei es Trump, y porque no podemos no dar la batalla luego de hacer escuchado y visto a Taylor dar todo para que la derecha no gane en su país, al referirse sobre las próximas elecciones en los Estados Unidos. Siguiendo su legado, y ante el peligro que representa el candidato Javier Milei, principalmente para las mujeres y diversidades, el 19 de noviembre NO los vamos a votar", explica la misiva.

En el comunicado, los swifties rechazan las posturas de Milei sobre temas como el aborto y la diversidad sexual, y lo critican por poner en duda la magnitud de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura en Argentina (1976-1983). La nota concluye con la expresión "Cheers to the resistance! (¡Salud a la resistencia!)."

Además, otro grupo de seguidores argentinos, esta vez del grupo coreano de K-pop BTS, también repudió los comentarios de Victoria Villarruel, compañera de fórmula de Milei, quien relacionó el nombre de la banda con una "enfermedad de trasmisión sexual."

Taylor Swift ofrecerá tres shows en el estadio Monumental de Buenos Aires los días 9, 10 y 11 de noviembre, con una capacidad para más de 80 000 personas. Las entradas para estos conciertos se agotaron en cuestión de horas, cinco meses antes de los eventos.

El diputado Milei, representante del partido La Libertad Avanza, se enfrentará en el balotaje presidencial del 19 de noviembre al postulante oficialista y actual ministro de Economía, Sergio Massa. El grupo de seguidores de Swift considera a Javier Milei como "el representante de la derecha antidemocrática que viene a sacarnos todos nuestros derechos adquiridos".