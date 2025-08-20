"Me encontraron en un charco de sangre": Tamar Braxton revela que "casi muere" y aún desconoce qué le pasó

La artista estadounidense reveló un episodio de terror que vivió el fin de semana. Antes, ya había compartido su dura batalla contra la fibrosis uterina y la infertilidad, mientras alistaba su regreso a los escenarios.

Tamar Braxton, hermana menor de Toni Braxton, atraviesa un delicado proceso de recuperación tras vivir un episodio que describió como una experiencia cercana a la muerte. La cantante y actriz de 48 años contó en sus redes sociales que sufrió un accidente el fin de semana pasado: fue hallada cubierta de sangre, con heridas en el rostro, y aún desconoce lo que realmente ocurrió.

En una publicación compartida el martes en Instagram, Tamar detalló que una amiga la encontró en un charco de sangre. “Me costó mucho escribir esto, pero todos me siguen llamando y, sinceramente, ya ni puedo hablar, estoy tan débil. Casi muero el domingo. Mi amiga me encontró en un charco de sangre, con una herida en el rostro”, escribió.

Tamar Braxton es la hermana menor de Toni Braxton, la legendaria voz detrás del clásico 'Un-Break My Heart'.Fuente: Instagram: @tamarbraxton

¿Cómo se encuentra Tamar Braxton?

De acuerdo a la cantante, su estado físico se ha deteriorado con el paso de los días: “Me fracturé la nariz, perdí algunos dientes y movilidad. La forma en que veo la vida ahora es totalmente diferente. Mientras mi salud se recupera, comienza mi camino mental… recen por mí de verdad. Ni siquiera sé qué me pasó”.

Tamar, conocida por éxitos como All the Way Home y Love and War, acompañó la publicación con la canción Spirit Lead Me de Clavier y, poco después, compartió un pasaje bíblico de Proverbios 31, dedicado a mujeres fuertes, con un mensaje de gratitud: “Gracias Dios por despertarme hoy”.

Tamar Braxton reveló antes su dura batalla contra la fibrosis uterina, que afectó su fertilidad y su salud emocional.Fuente: Instagram: @tamarbraxton

Tamar Braxton y su lucha contra la fibrosis uterina

Días antes de este accidente, Braxton había hablado públicamente sobre su batalla contra la fibrosis uterina en una entrevista compartida con la periodista Linsey Davis (ABC), la actriz Cynthia Bailey y la cirujana Soyini Hawkins.

“La situación está normalizada, especialmente en la comunidad de mujeres negras”, explicó. Contó que durante años asumió como normales los síntomas, como periodos abundantes y dolorosos, sin saber que padecía fibromas. “Me molesté con mis hermanos y con mi madre porque pensé: ‘¿Esto era algo que podía haber prevenido y nunca lo supe?’”, expresó.

Sin embargo, el síntoma más difícil de aceptar fue la infertilidad. Tamar contó que, durante un tratamiento de fertilización in vitro, le detectaron fibromas uterinos; tras una cirugía para extirparlos, logró quedar embarazada y dio la bienvenida a su hijo, al que llama “mi bebé milagroso”.

La artista también reveló que tanto su madre, Evelyn Braxton, como su hermana Toni Braxton también sufrieron esta condición. Recordó que los dolores la dejaban sin energía y sin poder levantarse de la cama: “Ese nunca fue un tema de conversación en una casa llena de mujeres negras, aunque debió haberlo sido”.

El regreso de Tamar Braxton

Meses atrás, Tamar había anunciado el inicio de una nueva gira. “¡Es oficialmente tiempo de tour!”, escribió en marzo en Instagram junto a un video cantando Stay and Fight. “Una lista de canciones completamente nueva… ¡y la nueva música empieza aquí!”.

En otra publicación, mostró una foto en la balanza con 69 kilos y prometió mejorar su condición física antes de salir de gira: “Nada de más tragos, nada de más carbohidratos… ¡solo cuerpo y voz! Mi hermano October London y yo les vamos a dar una noche que no olvidarán”.

Además, el año pasado regresó a la televisión junto a sus hermanas en el reality The Braxtons, un homenaje a Traci Braxton, fallecida en 2022 por cáncer de esófago. El programa reunió a Tamar, Toni, Trina, Towanda y a su madre Evelyn 'Miss E' Braxton, tras el éxito previo de Braxton Family Values.

