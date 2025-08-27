Taylor Lautner, expareja de Taylor Swift, sorprende con su reacción al compromiso de la cantante con Travis Kelce

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Taylor Lautner tuvo una inesperada reacción al compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce. La estrella de la saga de Crepúsculo no dudó en emitir su claro apoyo a la cantante de pop ante el anuncio de su unión con el jugador de los Kansas City Chiefs de la National Football League (NFL).

Por medio de su cuenta de Instagram, Lautner, quien fue pareja de Taylor Swift el 2009, compartió una publicación hecha por la NFL que anunciaba el sorpresivo compromiso de la estrella musical con el jugador de futbol norteamericano con quien tiene una relación desde mediados del 2023.

Fue el último martes 26 de agosto que el también modelo y luchador de artes marciales difundió el carrusel de fotos que publicó la NFL de la pareja del momento.

En la parte superior de la portada se vio una primera foto dividida donde Taylor y Travis están en un jardín lleno de flores. Del mismo modo, se vio otra imagen inferior donde aparecen ambos abrazados en el triunfo de los Kansas City Chiefs a principios de año.

“Esto es una locura. No puedo creer que esto esté pasando de verdad. Estoy en shock”, expresó Swfit en el video difundido por la NFL y que fue compartido por Lautner, quien está casado con la enfermera Taylor Dome desde noviembre de 2022.

Taylor Lautner se casó con la enfermera Taylor Dome el 11 de noviembre de 2022. | Fuente: Instagram (taylorlautner)

Taylor Lautner y Taylor Swift mantienen su amistad tras terminar su relación

Taylor Lautner y Taylor Swift aún siguen manteniendo su amistad. Los dos se conocieron en las grabaciones de la película Valentine’s Day iniciando luego una relación de algunos meses que se volvió muy comentada por los medios el 2009.

A pesar de no verse, ambas celebridades expresaron su respeto, admiración y cariño público en más de una ocasión demostrando que siguen siendo amigos.

"Creo que cuando respetas a alguien por lo que es, como en su alma, te permite seguir adelante, perdonar y continuar ese amor de una manera diferente", declaró el actor en diciembre de 2023 en una entrevista para el podcast Call Her Daddy, de Alex Cooper.

En julio de ese año, Taylor Swift invitó a Lautner a subir al escenario para la presentación del videoclip de la canción I Can See You de su álbum Speak Now (Taylor’s Version).

“Taylor Lautner fue una fuerza muy positiva en mi vida cuando trabajada en el álbum ‘Speak Now’. Quiero decirles que él es quien hizo todas las acrobacias en el videoclip (…) Él y su esposa (Taylor Dome) forman ahora parte de mis amigos más cercanos”, expresó la cantante.

Por su parte, Lautner agradeció a Swift por permitirle subir con su esposa Taylor Dome al estrado del Arrowhead Stadium, en Kansas City.

“Te respeto mucho. No únicamente como la gran cantante que eres, o como la autora y compositora, la intérprete, pero por el gran ser humano que eres. Eres graciosa, humilde, amable y es un honor conocerte”, le dijo el actor a la cantante.

Taylor Swift y Travis Kelce hicieron pública su relación el 24 de septiembre de 2023. | Fuente: Instagram (killatrav)

Taylor Swift anunció su compromiso con Travis Kelce

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso a través de una publicación en Instagram. La cantante y el jugador de los Kansas City Chiefs compartieron varias imágenes de la propuesta realizada en un jardín adornado con flores.

En una de las instantáneas se aprecia el momento en que el deportista se arrodilla frente a la artista, así como un primer plano del deslumbrante anillo de compromiso. "Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar", escribió Swift junto a su sorpresivo post compartido el último martes.

Cabe resaltar que la noticia llega semanas después de que Kelce publicara una serie de fotografías donde ambos se retratan en momentos especiales. En ellas, se les veía disfrutando con amigos, luciendo atuendos similares y dejando ver otros detalles románticos de su vida en pareja.

Taylor Lautner compartió la publicación de la NFL sobre el compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce.Fuente: Instagram (taylorlautner)