Documental de Taylor Swift llega a Disney+ con cinco canciones adicionales: ¿cuándo se estrena?

La película de Taylor Swift ahora llegará a todos los hogares por medio de la plataforma de streaming. Luego de ser considerada en los Globos de Oro 2024 y tras convertirse en el filme de conciertos más taquillero de la historia de Hollywood, Taylor Swift: The Eras Tour estará de manera exclusiva en Disney+ en Estados Unidos y toda Latinoamérica, de acuerdo con un anuncio hecho por la propia industria en ‘X’ y demás redes sociales este miércoles.

En efecto, el documental de conciertos de Taylor Swift, basado en su icónica gira The Eras, estará disponible en la plataforma de Disney Plus desde el 15 de marzo de 2024. Pero eso no es todo. Disney precisó que se incluirán cinco canciones adicionales que no estaban en el largometraje en cines ni en su versión digital.

Por otro lado, Bob Iger, director de Disney, afirmó estar “emocionado” por el acuerdo que llegaron con la productora de Taylor Swift y con AMC Theatres para que el filme, que estuvo entre las 20 películas más taquilleras del 2023, pueda estar a disposición de los fans de la nueva ‘Reina del pop’.

“The Eras Tour ha sido un verdadero fenómeno que ha emocionado y continúa emocionando a los fanáticos de todo el mundo, y estamos muy emocionados de llevar este concierto electrizante al público cuando lo desee, exclusivamente en Disney Plus”, señaló el ejecutivo sin mencionar las canciones adicionales que estarán en el largometraje.

La película de Taylor Swift se estrenará en Disney Plus el 15 de marzo de 2024. | Fuente: Instagram

Taylor Swift: "Estoy encantada de encontrar una casa de streaming"

Taylor Swift no fue ajena al anuncio de la llegada de su película a Disney+. Por medio de sus redes sociales, la intérprete de 'Shake It Off' resaltó estar "encantada" con la noticia.

"Esta semana es realmente lo mejor que me ha pasado. Estoy encantada de hacerles saber que encontré una casa en streaming para The Eras Tour Concert Film y que esta será: Disney Plus", escribió la artista de 34 años.

En ese sentido, Taylor Swift mencionó: “Por primera vez estaremos mostrando todo el concierto (incluyendo ‘Cardigan’, más 4 canciones adicionales de la sección acústica) y lo estoy llamando Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor's Version) que estará disponible a partir del 15 de marzo. Esto es increíble”.

La llegada de Taylor Swift: The Eras Tour al streaming ha concluido una semana de ensueño para Taylor Swift pues el último domingo obtuvo el premio a Álbum del Año en los Grammy consagrando una cuarta victoria consecutivo en la categoría y logrando un récord en la categoría. Seguidamente, anunció el lanzamiento de su nuevo disco 'The Tortured Poets Department'.

Película de Taylor Swift recaudó más de 260 millones de dólares

De acuerdo con reportes internacionales, Taylor Swift: The Eras Tour logró superar los 260 millones de dólares en taquilla a nivel global situándose en el puesto 19 de los estrenos más vistos este 2023 en todo el mundo, según el ranking del portal de cine Box Office Mojo.

En un comienzo, la película de Taylor Swift, estrenado el último 13 de octubre, alcanzó hasta 100 millones de dólares de facturación en preventas convirtiéndose en el filme de conciertos más taquillero de la historia de Estados Unidos superando a Justin Bieber: Never Say Never el 2011, y la icónica película de Michael Jackson, This Is It, el 2009.

