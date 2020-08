Tini mantiene su status de estrella como cantante y se prepara para lanzar su tercer disco. | Fuente: Universal Music

Con solo 15 años, Tini Stoessel, o simplemente Tini, ya era todo un ícono gracias a la serie "Violetta" capturado la atención hasta del público de Medio Medio. Dejando atrás su faceta de chica Disney, se lanzó como solista y el estrellato no menguó. Para el 2016 The Hollywood Reporter la consideraba "una de las 20 mujeres más poderosas de la TV mundial" y poco después superaba en ventas a artistas como los Rolling Stones y Rihanna en una gira europea.

Dejar atrás a Violetta para ser simplemente Tini fue menos complicado de lo que esperaba. "Pensé que sería mucho más [se toma unos segundos para pensar] quizás dramático, pero se fue dando. Nunca tuve la necesidad de decir: 'quiero borrar mi pasado'. No lo vas a poder borrar", dice divertida a RPP Noticias la artista argentina que, a sus 23 años, suma una amplia experiencia en la industria del entretenimiento.



"Siempre lo vi como algo positivo [comenta sobre su paso en la serie de Disney] Marcó mi vida, mi adolescencia, mi crecimiento, todo", recalca. Y, claro, algunas lecciones aprendidas también le sirvieron para encarar su carrera musical. Lleva dos discos y se alista para lanzar el tercero que incluirá canciones como "Ella dice", "Fresa" y "22".

Hace dos meses, Sebastián Yatra y Tini Stoessel confirmaron el fin de su relación. | Fuente: Instagram

Con cantante, ha pasado del pop a incursionar en el género urbano. Mientras que en sus videos va mostrando mayor sensualidad. Una decisión que dice no fue calculada, pero con la que se siente cómoda. "No había nada pensado en el sentido de 'quiero ir por ahí porque quiero cortar con tal cosa'. Todo lo que fui haciendo fue natural, genuino, porque tenía ganas de hacerlo y porque me sentía cómoda", sostiene Tini en una videollamada.

Esta, y otras decisiones que vendrán a futuro, también tienen que ver con su propio crecimiento. "Con el paso tiempo te vas conociendo más, por dónde te sentís más cómoda o segura. Vino de la mano del crecimiento y de cómo me fui conociendo porque sigo siendo joven", agrega.

ENTRE EL POP Y LO URBANO



Recientemente, la artista lanzó la canción "Ella dice", en colaboración con el músico de trap Khea, que formará parte de su nuevo álbum y cuyo videoclip tiene alrededor de 20 millones de visualizaciones en YouTube. Ella se muestra muy feliz al ser dos argentinos cantando regueton y califica a su colega de "muy buena onda y muy buen pibe".

Desde hace unos años, Tini viene intercalando entre el pop y el género urbano de la mano de otros exponentes como Lalo Ebratt y Mau y Ricky. Dos mundos que sabe combinar: "mezclo mi manera de cantar bastante popera con el dembow del reguetón. Constantemente se juntan esos dos mundos, sin dejar de ser ni uno ni el otro".

Nacho, Karol G y Greeicy son solo algunos de los artistas con los que ha hecho alguna colaboración. Cuando se le pregunta si se ha planteado lanzar un tema con un peruano no se le viene un nombre a la mente; pero recalca que "me encantaría en algún momento. Fusionar esos dos mundos estaría interesante". Luego destaca su cariño hacia los fans peruanos quienes la impresionan por su manera de "desbordar amor".

LA RUPTURA

Hace dos meses, ella y Sebastián Yatra anunciaron el fin de su relación tras un año de romance. Desde entonces, los titulares no han parado al respecto especialmente después del rumor de que la mexicana Danna Paola fue la tercera en discordia. Algo que ha sido negado varias veces.

Previamente, Tini Stoessel dijo a EFE que no se cerraba al amor: "Una relación siempre es algo hermoso. Uno crece muchísimo cuando estuvo con una persona, y si decides terminar también aprendés de haber estado con esa persona. No lo tomo como algo negativo”.

Justamente, ella alistaba una serie con Disney con su ahora expareja. La artista comenta que está a la espera de noticias debido a la pandemia. "Me encantaría obvio que se dé el proyecto. Nos tenía a todos ilusionados. No queda otra que esperar", dice.