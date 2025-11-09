‘Chavín de Huántar’ supera el medio millón de espectadores y se acerca a convertirse en la película peruana más taquillera de 2025

Dirigida por Diego de León y protagonizada por Rodrigo Sánchez Patiño, André Silva y Sergio Galliani, Chavín de Huántar rompe récords en taquilla y conquista al público desde su estreno.

Un éxito en taquilla. Chavín de Huántar, el rescate del siglo, dirigida por Diego de León, se ha convertido en un fenómeno de la cartelera nacional al superar los 500 mil espectadores en solo diez días desde su estreno, acercándose cada vez más al título de la película peruana más taquillera del año.

Este domingo, la producción celebró el logro a través de sus redes sociales: “Ya somos medio millón de patriotas los que hemos ido al cine a ver la película. Gracias, Perú, por el inmenso apoyo. Sigamos sumando para recordar a nuestros héroes como se merecen. ¡Nos vemos en el cine!”.

Dirigida por Diego de León, en su debut cinematográfico, Chavín de Huántar combina acción y drama con una poderosa carga emocional. El elenco está encabezado por Rodrigo Sánchez Patiño, Carlos Thornton, André Silva, Sergio Galliani, Connie Chaparro, Miguel Iza y un destacado reparto.

Ya somos medio millón de patriotas los que hemos ido al cine a ver "Chavín de Huántar, el rescate del siglo". Gracias Perú por el inmenso apoyo. Sigamos sumando para recordar a nuestros héroes como se merecen. ¡Nos vemos en el cine!#PeliculaChavinDeHuantar #RescateDelSiglo… pic.twitter.com/U52PvVVVJB — Chavín de Huántar Cine (@ChavinDHuantar) November 9, 2025

¿Cuánta gente ha visto Chavín de Huántar en cines?

La película llegó a las salas de todo el país el 30 de octubre y desde entonces ha sido un éxito de taquilla. De acuerdo con el especialista en cine Maykoll Calderón, Chavín de Huántar, el rescate del siglo debutó como el mejor estreno de la semana con más de 37 mil espectadores, superando a los reestrenos de Crepúsculo, El cadáver de la novia y Volver al futuro, así como a la cinta de terror Teléfono negro 2.

Con estas cifras, Chavín de Huántar se posicionó como el segundo mejor estreno peruano de 2025, solo detrás de Soltera, casada, viuda, divorciada 2, de la directora Ani Alva Helfer, que registró 43 mil espectadores en su debut.

Ahora, con más de 500 mil espectadores, la película se acerca a convertirse en la película nacional más taquillera del año, título que actualmente ostenta la secuela de Soltera, casada, viuda, divorciada con más de 730 mil espectadores.

El elenco de 'Chavín de Huántar, el rescate del siglo' está conformado por André Silva, Miguel Iza, Connie Chaparro y Sergio Galliani.Fuente: Producciones Colibrí

¿De qué trata Chavín de Huántar?

Inspirada en hechos reales, la cinta revive lo ocurrido el 17 de diciembre de 1996, cuando miembros del MRTA tomaron como rehenes a decenas de personas en la residencia del embajador de Japón.

Durante 126 días, el Perú contuvo la respiración hasta que un grupo de comandos ejecutó con éxito la Operación Chavín de Huántar, rescatando a los 72 rehenes.

Casi tres décadas después, la película rinde homenaje a quienes arriesgaron su vida por la libertad y la paz del país, y busca tender un puente entre las Fuerzas Armadas y la ciudadanía, invitando a las nuevas generaciones a conocer y valorar su legado.

Mira el tráiler de Chavín de Huántar a continuación...