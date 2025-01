“Las parejas famosas fracasan, pero ellos tendrán éxito”: padre de Tom Holland confirma compromiso de su hijo con Zendaya

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Después de que Zendaya desatara rumores de compromiso con Tom Holland al llevar un lujoso anillo en el dedo anular izquierdo, en la alfombra roja de los Globos de Oro 2025, el padre del protagonista de Spider-Man confirmó lo que era un secreto a voces.

A través de su cuenta Patreon, Dominic Holland escribió un blog contando cómo fue la pedida de mano y cómo su hijo se animó a pasar a la fila de los casados en las fiestas navideñas. "Había comprado un anillo. Había hablado con su padre (el de Zendaya) y había obtenido permiso para proponerle matrimonio a su hija", reveló.

El futuro suegro de Zendaya aseguró estar orgullo del compromiso de Tom Holland. "Tom tenía todo planeado... Cuándo, dónde, cómo, qué decir, qué ponerse... Para la mayoría de los hombres, el estrés de comprar un anillo de compromiso es poder permitírselo. Sospecho que esa era la menor de las preocupaciones de Tom, que estaba más preocupado por la piedra, su tamaño y claridad, su envoltorio, qué joyero...".

Después agregó: "Y aunque el mundo del espectáculo es un lugar complicado para las relaciones, y en particular para las parejas famosas, que fracasan en público y son demasiado numerosas para mencionarlas... Tengo plena confianza en que su unión será un éxito", sostuvo.

Zendaya y Tom Holland, ambos de 28 años, mantienen una relación sentimental desde 2021. Se enamoraron en el set de Spider-Man: Homecoming, en 2016, mientras audicionaban para interpretar a Michelle Jones (MJ) y Peter Parker, respectivamente.

Tom Holland revela cómo es trabajar junto a Zendaya

Hace unas semanas, Tom Holland se sinceró sobre su relación con Zendaya. En una entrevista dada al podcast Dish, el actor reveló cómo es trabajar junto a su novia en los sets de grabación, teniendo en cuenta que ambos se conocieron en las grabaciones de Spider-Man.

"¡Oh, Dios! Sí. Ella es una gracia salvadora. Es lo mejor que me ha pasado en la vida", exclamó el actor británico, quien resaltó la química que tiene con su pareja cuando van a grabar una escena.

"Es esa cosa perfecta cuando estás en el set y un director te da una nota con la que tal vez no estás de acuerdo, o sé que no le gusta particularmente, y es solo que, como si nos miráramos con familiaridad y no pudiéramos esperar para hablar de eso más tarde", comentó Holland.

Cabe mencionar que Tom Holland y Zendaya trabajarán, nuevamente, juntos este 2025. Los dos fueron convocados para protagonizar la nueva película de Christopher Nolan junto a: Charlize Theron, Matt Damon, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o y Robert Pattinson.

