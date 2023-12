Murió a los 75 años Tom Wilkinson, protagonista de ‘Full Monty’ y ‘El Exorcismo de Emily Rose’

El actor británico Tom Wilkinson, conocido por sus papeles en Full Monty y Michael Clayton, falleció a los 75 años en su hogar, según confirmó su familia.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado de su agente, que cita: "La familia de Tom Wilkinson anuncia con gran tristeza que murió repentinamente en su casa el 30 de diciembre. Su mujer y su familia estaban con él". Asimismo, solicitaron respeto a la privacidad en estos momentos difíciles.

Tom Wilkinson y Full Monty

Con una carrera que abarcó más de seis décadas, Wilkinson recibió dos nominaciones a los premios Oscar, una como Mejor Actor por In the Bedroom en 2001, y otra como Mejor Actor Secundario por Michael Clayton en 2007. Sin embargo, fue su papel en The Full Monty como el reticente bailarín de strip-tease, Gerald Cooper, lo que lo catapultó a la fama, obteniendo el BAFTA al Mejor Actor Secundario.

Después de un cuarto de siglo desde el lanzamiento de la película, el actor participó en un emotivo reencuentro con sus antiguos colegas de reparto para la grabación de la serie homónima de The Full Monty, una producción de Disney+. En esta reunión, Tom Wilkinson compartió set con Robert Carlyle, Mark Addy, Lesley Sharp, Hugo Speer, Paul Barber, Steve Huison y Wim Snape.

¿Quién fue Tom Wilkinson?

La versatilidad actoral de Tom Wilkinson lo llevó a colaborar con directores de renombre como Christopher Nolan, John Madden, Oliver Stone, Roman Polanski y Wes Anderson en películas como Batman Begins, Shakespeare in Love, Snowden, The Ghost Writer y The Grand Budapest Hotel.

Nacido en Leeds, Wilkinson vivió en Canadá y Cornwall durante su infancia antes de estudiar Inglés y Literatura en la universidad y formarse como intérprete en la Academia Real de Arte Dramático. Casado con la también actriz Diana Hardcastle, deja un legado de más de 130 producciones en cine y televisión, abarcando desde dramas históricos hasta roles al frente de bandas criminales.