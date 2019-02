Los planes del actor son terminar de grabar la película "Busco Novia" y viajar a Los Ángeles para grabar el video de su sencillo "Mala". | Fuente: Instagram

Vadhir Derbez tiene talento de sobra. Con solo 28 años, una voz prometedora, y una pasión infinita por la comedia, el mexicano inició lo que sería una exitosa trayectoria en la pantalla chica y grande con la recordada telenovela para niños, “Cómplices al Rescate”. Muchos recuerdan con nostalgia a Andrés, uno de los integrantes del grupo musical liderado por Belinda.

Pero su contacto con los sets de televisión empezó mucho antes, cuando tenía a penas seis años y acompañaba a su padre, el actor, guionista y productor Eugenio Derbez. En ese entonces todo era un juego para él, hasta que se dio cuenta de que realmente pertenecía a ese mundo. Por eso, tomó clases de actuación y tomó cuánto papel le ofrecían. Quería buscar su propio camino.

Después del papel que lo lanzaría a la fama, Derbez no ha parado: en el 2010, se convirtió en el ganador absoluto del programa de baile de la cadena Univisión “Mira Quien Baila”; tres años después, encarnó a Maximiliano Zaga en la famosa serie mexicana “Gossip Girl”. Ya para el 2015 obtuvo su primer protagónico en el cine, en la película “El tamaño sí importa”; en el 2016, participó en la serie producida por Teleset y Sony Pictures, “La Querida del Centauro”; luego en “Tres idiotas”; en la película “How to be a latín lover” y hasta llegó a la plataforma Netflix, con un rol en la famosa serie “Sense 8”.

Además de su clara pasión por la actuación, Vadhir es un hombre que tiene mucho que decir: en el 2017, realizó una charla de TedX Talks titulada “Mis dos realidades: opuestos que construyen”. “Me buscaron y creyeron que tenía algo importante que decir. Cuando me puse a prepararlo no quise que fuera superficial y pensé que mi dinámica familiar es interesante, y que hay cosas que la gente no sabe realmente”, reveló el actor.

Agrega, también, que muchas personas desconocen el trabajo y el esfuerzo que pone en cada uno de sus proyectos. “Rocé temas como de dónde vengo, la separación de mis padres, y me gustó ver la respuesta de la gente. Se imaginaron una cosa y salieron con una idea distinta”, dice en entrevista con RPP Noticias.

Robot, el mejor amigo

Hoy, Vadhir se encuentra en Perú para grabar la película "Busco Novia", basada en el blog del escritor y periodista Renato Cisneros. En un elenco encabezado por César Ritter, actúan junto al mexicano Magdiel Ugaz, Fiorella Pennano, Gustavo Bueno y Grapa Paola.

Renzo -interpretado por Ritter- es un periodista soltero, en medio de sus treinta, que experimenta una fallida vida amorosa, que cuenta al público desde su blog. Robot, su mejor amigo (interpretado por Derbez) será su confidente y el encargado de ilustrar sus peculiares historias. “Robot es un chavo doble, de esas personas frescas y de sangre ligera. Los dos se divierten, les gusta ligar… son un desmadre”, cuenta riendo.

De acuerdo con Derbez, la presencia de Magdiel Ugaz, que interpreta a la mejor amiga de Renzo, crea un balance perfecto. “Ella es el otro lado de la moneda, no tiene filtro y es dura con las cosas que dice. Ella es la que le pone los pies en la tierra y le dice si está siendo machista o sexista. Su personaje habla por muchas personas”, comenta.

Sobre las grabaciones, el mexicano revela que tiene expectativas altas, pues de momento mantiene una excelente química con los actores, que lo han hecho sentir como en casa. “Es una película linda, con un nivel de comedia maravilloso y sé que le va a ir bien tanto nacional como internacionalmente”.

El racismo que nos separa

El actor no evitó comentar el triunfo de la película mexicana “Roma”, galardonada el pasado domingo en la ceremonia de los Oscar 2019 con el premio a Mejor Película Extranjera y Mejor Director. Yalitza Aparicio, la protagonista del filme en blanco y negro, fue objeto de comentarios racistas luego de ser nominada a Mejor Actriz de Reparto.

Derbez aprovechó para mostrar su apoyo hacia la actriz oaxaqueña y rescató la necesidad de apoyar a películas como Roma, que tengan como fin combatir la desigualdad y el racismo. “Existe mucho odio hacia los mexicanos y los inmigrantes en general. Crear una película como Roma y que Yalitza haya sido nominada en la categoría Mejor Actriz de Reparto -junto a varias extraordinarias mujeres es un orgullo. Todos somos iguales, no hay que mirar desde arriba”, dijo.

Una familia poco habitual

El actor mantiene una excelente relación con sus padres y hermanos. La mayoría vive en Los Ángeles y tienen la agenda copada, sin embargo, se toman el tiempo para reunirse. “Somos tan unidos porque todos estamos tan ocupados por trabajo que, cuando nos vemos, aprovechamos el tiempo para estar bien”, afirma.

Su hermana, la actriz Aisliin Derbez es una de las protagonistas de la exitosa serie de Netflix “La casa de las Flores”, que prepara actualmente su segunda temporada. “Es un contenido en español muy bien hecho y, además, una crítica social a quienes intentar mantener la pantalla de la familia perfecta cuando, por atrás, todo se está desmoronando”, dice.

El Futuro

Este año, Vadhir cumplirá uno de sus metas: lanzará su sencillo “Mala”, trabajado de forma independiente, cuyo video musical será grabado el próximo mes de marzo en Los Ángeles. “Me estoy atrviendo a jugar con géneros, a fusionar lo urbano, el pop y hasta tengo una canción con ritmos mexicanos. Será sorpresa”, confiesa.

Además, el año pasado terminó de grabar la comedia romántica “Veinteañera, divorciada y fantástica”; en abril, se estrenará el remake mexicano de la película “Como si fuera la primera vez”, originalmente protagonizada por Adam Sandler y Drew Barrymore y en mayo llegará a la pantalla grande “Dulce familia”, película grabada en Chile.