Es la primera nominación para la actriz británica de 45 años, que hasta ahora había adquirido popularidad. | Fuente: Composición

La actriz mexicana Yalitza Aparicio perdió en su primera nominación frente a la también novel en este premio, Olivia Colman, protagonista de "The Favourite". Es la primera nominación para la actriz británica de 45 años, que hasta ahora había adquirido popularidad gracias a sus papeles en "The Lobster" (2015) -también de Yorgos Lanthimos- y las series "The Night Manager" (2016) y la tercera temporada de "The Crown", donde interpreta a la reina Isabel II en su madurez.

La candidatura le llega por interpretar a otra monarca, la reina Ana, la última soberana británica de la casa de los Estuardo. "The Favourite" gira en torno a la relación de la excéntrica y perturbada monarca con dos de sus sirvientas, a quienes dan vida Emma Stone y Rachel Weisz, también nominadas en la categoría de mejor actriz de reparto.

Colman ha recibido el Globo de Oro por su interpretación, aunque en la categoría de mejor comedia o musical, que tradicionalmente está menos valorada que la categoría dramática. También ha añadido el Bafta británico en las últimas fechas y, aunque parte un peldaño por debajo de Close, tiene a su favor las diez nominaciones de su película.

"Roma" es el primer trabajo en la actuación de Yalitza Aparicio. | Fuente: AFP

DE OAXACA A HOLLYWOOD

Yalitza Aparicio tomó por asalto el mundo del cine y consiguió una nominación al Oscar como Mejor Actriz por su primer trabajo en la actuación. Antes de las alfombras rojas y los reflectores, ella había trabajado como profesora en su natal Oaxaca (México).

Cuando el equipo de cásting de "Roma" llegó a su pueblo, Yalitza dudó. Pensó que podría tratarse de un caso de trata de personas. "Buscamos información, pero solo se mencionaba que se trataba de una película que se iba a hacer en México y que buscaban a mujeres de cualquier perfil", contó la mexicana en "Vogue".

Hasta el final del cásting, su madre la acompañó y quedó para el papel de Cleo en "Roma". Gracias a él, se ha paseado por los festivales cinematográficos más prestigiosos; pero también ha recibido ataques racistas como el de su compatriota Sergio Goyri quien la llamó “india” y cuestionó su nominación al Oscar 2019.

La respuesta de Yalitza Aparicio fue un ejemplo: "yo estoy orgullosa de ser una indígena oaxaqueña y me apena que haya personas que no sepan el significado correcto de las palabras".