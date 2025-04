Cillian Murphy volverá a la saga de películas '28 years later', confirmó el director

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cillian Murphy estará de vuelta en la nueva trilogía de películas zombi 28 years later, del director Danny Boyle y basado en los guiones de Alex Garland. Luego de debutar en la primera entrega 28 days later el 2002, el ganador del Oscar (Oppenheimer) regresará a la franquicia.

Fue durante el evento de la CinemaCon de Las Vegas que Danny Boyle confirmó la noticia. No obstante, precisó que los fanáticos tendrán que esperar ya que Murphy no estaría en la nueva película de 28 years later, sino en los próximos proyectos de la saga de ciencia ficción y terror.

"Como todas las cosas buenas de la vida, quizás debas esperar un poco para que haga su aparición", comentó el cineasta este lunes luego de proyectar un nuevo tráiler del largometraje post-apocalíptico protagonizado por Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer y Ralph Fiennes.

Asimismo, Danny Boyle bromeó con el tiempo en el que vuelve la trilogía luego de 28 days later del 2002 y la secuela de esta 28 weeks later, del 2007. "Hace mucho tiempo de eso (28 days later) y parece que no he aprendido nada (…) Me sigue encantando matar zombis y me sigue encantando volar cosas por los aires", sostuvo.

De acuerdo con el nuevo tráiler de 28 years later, el protagonista en esta ocasión será Aaron Taylor-Johnson, quien abandona una isla para llegar a un nuevo continente lleno de zombis. "Una vez que entras en tierra firme, no ha rescates", se oye en el adelanto.

Cillian Murphy protagonizó la primera película de zombis de 28 days later el 2002. | Fuente: Fox Searchlight

¿Qué se puede ver en el primer tráiler de 28 years later?

Sonic Pictures lanzó el primer tráiler de 28 years later el último 10 de diciembre. En el adelanto, se puede ver a un grupo de niñas viendo la serie infantil Teletubbies mientras una de ellas es advertida por su tía sobre la llegada de los zombis que atacan su casa.

En seguida, aparece otro grupo de zombis rompiendo las ventanas de cristal de una iglesia mientras persiguen a sus víctimas. Ante el sonido de reporte de millas, se ven unas tenebrosas cruces hechas de madera encima de varias tumbas establecidas en el campo.

Asimismo, aparece Jamie (Aaron Taylor-Johnson) y Spike (Alfie Williams) con arcos y flechas saliendo del pueblo invadido por los zombis propalando el virus mortal. “No mires lo que hay frente a ti”, expresa la voz del reporte mientras ambos huyen de los zombis.

En otra parte, Ralph Fiennes hace su aparición caminando en un tenebroso bosque junto a Jodie Comer, quien tiene un bebe en brazos. La escena no queda ahí, enseguida aparece un zombi encarnado por el actor Angus Neill y no por Murphy como se especulaba.

Explosiones, disparos, lanzallamas y flechas lanzadas aparecen como método de defensa ante los ataques de los zombis. “¿En qué se convirtió la humanidad?”, describe el post del tráiler difundido en Instagram.

Jodie Comer, Ralph Fiennes y Aaron Taylor-Johnson protagonizan la primera película Exterminio: La Evolución. | Fuente: Columbia Pictures

¿De qué trata la película 28 years later?

28 years later, o Exterminio: la evolución (en Latinoamérica), es una próxima película de terror post-apocalíptica estadounidense dirigida por Danny Boyle y escrita por Alex Garland. De acuerdo con Variety, será "la primera de una trilogía de películas secuelas" de Boyle y Garland.

El largometraje fue grabado por Anthony Dod Mantle, director de fotografía, con un iPhone 15 Pro-Max. Cillian Murphy es productor ejecutivo.

"Han pasado casi tres décadas desde que el virus de la rabia escapó de un laboratorio de armas biológicas y ahora, todavía en una cuarentena impuesta sin piedad, algunos han encontrado formas de existir entre los infectados. Uno de esos grupos de supervivientes vive en una pequeña isla conectada al continente por una única calzada fuertemente defendida. Cuando uno de los miembros del grupo abandona la isla en una misión hacia el oscuro corazón del continente, descubre secretos, maravillas y horrores que han mutado no solo a los infectados, sino también a otros supervivientes", se lee en la sinopsis oficial.

¿Cuándo se estrena el filme de terror 28 years later?

28 years later tiene programado su estreno en los cines de Estados Unidos para el 20 de junio de 2025. Esperando también pronto su llegada a Latinoamérica, incluido el Perú.

Exterminio: La Evolución llegará a los cines de todo el mundo el próximo 20 de junio.Fuente: Columbia Pictures

