¿Y Nicki Nicole? Enzo Fernández buscaría volver con su expareja y madre de sus dos hijos por insólita razón

Enzo Fernández buscaría retomar su relación con Valentina Cervantes. Esto, luego de que el jugador de la selección argentina terminara el romance con su expareja en octubre del año pasado ¿El motivo? Una supuesta reacción del futbolista al enterarse de que un compañero del equipo albiceleste intentó seducir a la madre de sus dos hijos.

Según explicó el periodista Daniel Fava en el programa argentino A la tarde, en América TV, Valentina Cervantes tendría intenciones de regresar con el volante del Chelsea para juntar a su familia y seguir con la vida "lujosa" que llevaban.

"Por el lado de ella, hay intenciones de seguir con la vida buena y lujosa que tenían juntos en Londres", relató el comunicador, recordando que Cervantes difundió un reciente post en Instagram desayunando en un balcón cerca al Coliseo de Roma y colocando dos tazas de café, lo que avivó la reconciliación.

Sin embargo, reveló que el verdadero motivo de Enzo Fernández para retomar su vínculo con Valentina Cervantes es que otro futbolista "campeón del mundo" con Argentina estaría acercándose a la influencer.

"Él se enteró que alguien está husmeando, ella es una chica muy bonita. Es alguien cercano y conocido del futbol. La chica empezó a salir, está en las redes sociales sola y se le ve en la noche de Buenos Aires, así como los futbolistas", comenzó diciendo Fava.

Al ser consultado sobre la identidad del jugador, el hombre de prensa precisó: "Solo puedo decir que Enzo quiere volver porque se enteró que están husmeando. Está pensando en esa posibilidad (…) Se trata de un (futbolista) joven y últimamente campeón".

Enzo Fernández y Valentina Cervantes avivan rumores de reconciliación

Enzo Fernández y Valentina Cervantes estarían por retomar su relación. Según informó Clarín, ambos comenzaron a dar señales de intenciones de querer estar el uno con el otro.

El último 17 de enero, Cervantes dejó un mensaje "muy cariñoso" al volante de 24 años. "Feliz cumpleaños al mejor papá del mundo", se lee en una foto donde aparecen los dos con sus dos hijos en plena celebración Navideña.

"Era la misma imagen que el mediocampista del Chelsea había subido a sus redes dentro de un álbum de fotos al que tituló 'Arrancando el 2025 con mis bebés'", precisó Clarín.

Por su parte, el programa LAM reveló que ambos fueron vistos "en un shopping" en Londres, país donde Valentina Cervantes se quedó con sus dos hijos.

"Los vieron en un shopping muy importante en un barrio en Londres. Fueron vistos de la mano. Hubo un beso, ella estaba con el papá de Enzo. Cuando la gente comienza a agolparse, ella se retira, por un lado, y el papá también", comentó el panelista Pepe Ochoa.

Enzo Fernández fue vinculado sentimentalmente con Nicki Nicole

Meses atrás, medios argentinos especularon de un posible romance entre Nicki Nicole y Enzo Fernández. Según LAM, el futbolista y la cantante de reguetón habrían iniciado un romance desde mediados de octubre pasado, cuando el volante viajó a su país para representar a la ‘Albiceleste’ en los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 ante Bolivia y Paraguay.

Fue la periodista Yanina Latorre quien sostuvo que Fernández tuvo un primer acercamiento con la intérprete de Ojos Verdes y Mamichula en un pub ubicado en la Costanera donde celebraban con amigos en común. “Él la habría conocido ahí, y cuando llegó a Londres, hizo las cosas bien, porque dejó a su mujer”, sostuvo la comunicadora.

Latorre contó que Nicki Nicole fue vista en el estadio La Bombonera el 19 de noviembre de 2024, donde se jugó el partido entre Argentina y Perú. La artista habría acudido para ver jugar a Fernández, con quien ya habría iniciado un romance. “Y a partir de ese día se empezó a desandar el camino”, señaló la presentadora.

En tanto, la panelista invitada Julieta Argenta agregó que Enzo Fernández ya informó a su entorno más cercano sobre su amorío con Nicki Nicole. Del mismo modo, mencionó que el deportista del Chelsea y la compositora coincidieron en una reunión organizada por los jugadores argentinos. “En octubre, entre el 10 y el 15, hubo Eliminatorias. Fue ahí que, en una reunión, se conocieron y él, el 1 de noviembre, ya estaba en Londres”, añadió.

Enzo Fernández se separó de su pareja Valentina Cervantes tras seis años de relación

Enzo Fernández causó polémica luego de separarse de su pareja Valentina Cervantes tras seis años de relación. Fue a finales de octubre que el volante de 24 años dio por concluida la relación con la madre de sus dos hijos.

La noticia de la separación también fue confirmada por la propia Cervantes, de 23 años, por medio de un comunicado en sus redes sociales, donde precisa que la ruptura se dio en buenos términos.

"Con Enzo hoy decidimos tomar distancia uno del otro. Pero siempre vamos a ser familia y nos vamos a apoyar en todo. Porque hay dos niños en el medio que necesitan mucho de nuestro amor para ellos. Yo sé la persona y el excelente padre que es Enzo, el corazón que tiene. Con eso me basta. No quieran crear guerras donde no las hay", escribió la influencer.

La noticia de la separación de Enzo Fernández y Valentina Cervantes generó polémica luego de que la periodista Julieta Argenta asegurara que el centrocampista concluyó su relación para "hacer su vida de soltero".

"Hace diez días Enzo le dijo que se quería separar. Él la dejó. En la Selección, que ya estaba el rumor, pensaban que venía por el lado de ella la separación", sostuvo Argenta en LAM.

