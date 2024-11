Nicki Nicole habría iniciado un romance con el futbolista Enzo Fernández, según la prensa argentina

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Nicki Nicole y Enzo Fernández habrían iniciado una relación. De acuerdo con información del programa argentino LAM, el futbolista de la Selección Argentina y la cantante de reguetón habrían iniciado un romance desde mediados de octubre, cuando del volante viajó a su país, para representar a la ‘Albiceleste’ en los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 ante Bolivia y Paraguay.

Fue la periodista Yanina Latorre quien sostuvo que Enzo Fernández tuvo un primer acercamiento con la intérprete de Ojos Verdes y Mamichula en un pub, ubicado en la Costanera, donde celebraban con amigos en común. “Él la habría conocido ahí y, cuando llegó a Londres, hizo las cosas bien, porque dejó a su mujer”, sostuvo la comunicadora.

En otro momento, Latorre contó que la propia Nicki Nicole fue vista en el estadio La Bombonera el último 19 de noviembre, donde se jugó el partido entre Argentina y Perú. La artista, de 24 años, habría acudido para ver jugar a Fernández, con quien ya habría iniciado un romance. “Y a partir de ese día se empezó a desandar el camino”, señaló la presentadora.

En tanto, la panelista invitada Julieta Argenta agregó que Enzo Fernández ya informó a su entorno más cercano sobre su amorío con Nicki Nicole. Del mismo modo, mencionó que el deportista del Chelsea y la compositora coincidieron en una reunión organizada por los jugadores argentinos.

“En octubre, entre el 10 y el 15, hubo Eliminatorias. Fue ahí que, en una reunión, se conocieron y él, el 1 de noviembre, ya estaba en Londres”, añadió.

Recientemente, Enzo Fernández causó polémica tras separarse de su pareja Valentina Cervantes. | Fuente: Instagram (valucervantes)

Enzo Fernández se separó de su pareja Valentina Cervantes tras seis años de relación

Enzo Fernández causó polémica, luego de separarse de su pareja Valentina Cervantes luego de seis años de relación. Fue a finales de octubre que el volante de 23 años dio por concluida la relación con la madre de sus dos hijos: Olivia y Benjamín.

La noticia de la separación también fue confirmada por la propia Cervantes, de 22 años, por medio de un comunicado en sus redes sociales, donde precisa que la ruptura se dio en buenos términos.

"Con Enzo, hoy decidimos tomar distancia uno del otro. Pero siempre vamos a ser familia y nos vamos a apoyar en todo. Porque hay dos niños en el medio que necesitan mucho de nuestro amor para ellos. Yo sé la persona y el excelente padre que es Enzo, el corazón que tiene. Con eso me basta. No quieran crear guerras donde no las hay", escribió la influencer.

La noticia de la separación de Enzo Fernández y Valentina Cervantes generó polémica luego de que la periodista Julieta Argenta asegurara que el centrocampista concluyó su relación para "hacer su vida de soltero".

"Hace diez días, Enzo le dijo que se quería separar. Él la dejó. En la Selección, que ya estaba el rumor, pensaban que venía por el lado de ella la separación", sostuvo Argenta en LAM.

Nicki Nicole terminó su relación con Peso Pluma tras presunta infidelidad del mexicano. | Fuente: Instagram

Enzo Fernández habría confesado su amorío con Nicki Nicole a Valentina Cervantes

Por otro lado, Yanina Latorre reveló en LAM que Valentina Cervantes sabía del romance que había iniciado Enzo Fernández con Nicki Nicole y que fue el propio futbolista argentino quien le contó luego de que esta le preguntara.

"Él no se lo negó, le dijo que sí. Que la conocía y había estado con ella, pero no le dio detalles", señaló la presentadora de televisión, quien agregó que Fernández vino solo a Argentina, para jugar contra Paraguay y Perú.

"En el último viaje de fecha FIFA, él vino solo y Valentina se quedó en Inglaterra. Ahí se supone que la podría haber conocido porque ni bien llegó, la dejó", expresó Latorre.

