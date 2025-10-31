Valtteri Bottas, figura de la Fórmula 1, pasa unos días en Lima con su pareja Tiffany Cromwell [FOTOS]

El piloto de Fórmula 1 Valtteri Bottas visita Lima junto a su pareja Tiffany Cromwell | Fuente: Instagram: Tiffany Cromwell

El piloto finlandés de Fórmula 1 Valtteri Bottas se encuentra pasando unos días en Lima, acompañado de su pareja, Tiffany Cromwell, una reconocida ciclista profesional australiana. Ambos compartieron en sus redes sociales varias fotos y videos de su estadía en la capital peruana.

Según las imágenes publicadas, la pareja recorrió los distritos de Pueblo Libre y Miraflores, donde se les vio haciendo deporte, además de visitar tiendas de artesanía con motivos peruanos.

Durante su visita, también pasaron por el Museo Larco, en Pueblo Libre, donde tomaron fotografías de las piezas precolombinas que se exhiben en el lugar.

Valtteri Bottas en un bar de Lima.Fuente: Instagram: Tiffany Cromwell

Valtteri Bottas visitó Central, el restaurante número uno del mundo

En otras publicaciones, se aprecia que disfrutaron de la gastronomía peruana y visitaron Central, el restaurante limeño reconocido como el mejor del mundo en la lista The World’s 50 Best Restaurants 2023. Bottas compartió imágenes de los platillos que degustó y posó junto al personal del lugar.

Hasta el momento, no se ha confirmado el motivo de la visita del piloto a Perú, aunque podría tratarse de una escala turística antes de continuar su itinerario internacional.

Valtteri Bottas en el restaurante Central.Fuente: Instagram: Tiffany Cromwell

Tiffany Cromwell es pareja de Valtteri Bottas; ella es una reconocida ciclista profesional australiana. | Fuente: Instagra: Tiffany Cromwell

Valtteri Bottas será el piloto de Cadillac para la temporada 2026

Valtteri Bottas y el mexicano Sergio 'Checo' Pérez fueron anunciados como los dos pilotos de la escudería Cadillac para la próxima temporada de Fórmula 1.

Cadillac, que cuenta con el respaldo de General Motors y estará dirigido por el exdirector deportivo de Marussia Graeme Lowdon, se convertirá en el undécimo equipo de Fórmula 1 la próxima temporada.

"Fichar a dos pilotos tan experimentados como Bottas y Checo es una clara señal de intenciones. Lo han visto todo y saben lo que se necesita para triunfar en la Fórmula 1, pero lo más importante es que entienden lo que significa ayudar a construir un equipo”, declara Lowdon en declaraciones ofrecidas por su equipo.

El fichaje por Cadillac supone el regreso para los veteranos pilotos, ambos de 35 años, después de perder sus respectivos asientos en los monoplazas de Fórmula 1 al final de la temporada pasada.