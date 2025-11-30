Vanessa Hudgens muestra lesión en el ojo tras dar a luz a su segundo bebé: “Qué salvaje es el parto”

La actriz y cantante Vanessa Hudgens anunció el nacimiento de su segundo hijo a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje lleno de emoción y admiración por la maternidad. La estrella de High School Musical publicó una foto acompañada del texto:

“Bueno... yo lo hice. ¡Tuve otro bebé! Qué salvaje es el parto. Un gran saludo a todas las madres. Es realmente increíble lo que nuestros cuerpos pueden hacer”.

Hudgens también reveló detalles del proceso de nacimiento. En una de sus historias de Instagram, la actriz mostró una selfie en la que se aprecia un vaso sanguíneo reventado en su ojo, producto del esfuerzo del trabajo de parto.

“Parto: sacando bebés y vasos sanguíneos, lol”, escribió con humor junto a la imagen.

La artista había anunciado su segundo embarazo en julio de este año, publicando fotografías junto a su esposo, Cole Tucker, en las que presumía su avanzado estado de gestación bajo el mensaje: “¡Ronda dos!”.

La vez que Zac Efron felicitó a Vanessa Hudgens por su embarazo

En una entrevista con Access Hollywood en 2024, Zac Efron mostró su apoyo a Vanessa Hudgens durante su embarazo y aseguró que será “la mejor madre del mundo”.

El actor también expresó lo mismo sobre Ashley Tisdale, excompañera de High School Musical, quien está esperando su segundo hijo con su esposo, Christopher French.

Como se recuerda, Efron y Hudgens confirmaron su relación sentimental en el video musical Say Ok (2007), donde el actor interpretaba al interés amoroso de Hudgens y, desde ese momento, fueron una de las parejas más icónicas de la década. A pesar de su romance público y de lucir anillos de amor, se separarían en diciembre de 2010.

La actriz mencionó que la dificultad de las relaciones a larga distancia fue una de las razones de la ruptura, aunque señaló que seguían siendo amigos en ese momento.