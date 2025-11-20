Venezuela en Miss Universo 2025: ¿Cómo ver en vivo a Stephany Abasaly en la gran final del certamen?

Conoce cómo seguir la participación de la Miss Venezuela Stephany Abasaly en el Miss Universo 2025 desde Tailandia.

Venezuela busca recuperar el cetro en el Miss Universo 2025 y para ello tiene como representante a Stephany Abasaly, miss Venezuela. Ella es una de las participantes de la 74 edición del certamen de belleza, el cual se realiza en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia. ¿Cómo seguirlo EN VIVO y DIRECTO desde territorio venezolano?

¿A qué hora inicia la final del Miss Universo 2025 en vivo?

En Venezuela, la final del Miss Universo 2025 inicia a las 9:00 p.m. del jueves 20 de noviembre

En Tailandia, la final del Miss Universo 2025 inicia a las 8:00 a.m. del viernes 21 de noviembre

En Perú, la final del Miss Universo 2025 inicia a las 8:00 p.m. del jueves 20 de noviembre

En Colombia, la final del Miss Universo 2025 inicia a las 8:00 p.m. del jueves 20 de noviembre

En Ecuador, la final del Miss Universo 2025 inicia a las 8:00 p.m. del jueves 20 de noviembre

En Bolivia, la final del Miss Universo 2025 inicia a las 9:00 p.m. del jueves 20 de noviembre

En Argentina, la final del Miss Universo 2025 inicia a las 10:00 p.m. del jueves 20 de noviembre

En Brasil, la final del Miss Universo 2025 inicia a las 10:00 p.m. del jueves 20 de noviembre

En Uruguay, la final del Miss Universo 2025 inicia a las 10:00 p.m. del jueves 20 de noviembre

En Chile, la final del Miss Universo 2025 inicia a las 10:00 p.m. del jueves 20 de noviembre

En Paraguay, la final del Miss Universo 2025 inicia a las 10:00 p.m. del jueves 20 de noviembre

¿Dónde ver la final del Miss Universo 2025 en vivo en Venezuela?

La transmisión de la final del Miss Universo 2025 puede verse por medio de la señal de Venevisión en territorio venezolano y también vía online a través de Venevisión Play. Hay que recordar que en algunos países se puede ver también en el canal oficial de YouTube del Miss Universe, aunque su transmisión no está disponible en Venezuela.

¿Cómo ver Venevisión en vivo para seguir el Miss Universo 2025?

En Venezuela, puedes sintonizar la señal de Venevisión de diferentes maneras:

Señal Abierta (TDT/VHF): Venevisión es transmitido por el Canal 4 de señal abierta en la mayoría de las ciudades de Venezuela.

Cable: En Simple TV (DIRECTV), Venevisión está disponible en el Canal 273 en Simple TV (anteriormente DIRECTV Venezuela); en Intercable, en el Canal 21 de Intercable; y en Cabel Visión; a través del Canal 6 de Cabel Visión.